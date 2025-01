Pikant gerucht over Anis Hadj Moussa, Feyenoord neemt duidelijk standpunt in

Feyenoord wacht nog een enerverend slot van de winterse transferwindow. Waar Santiago Giménez bovenaan het verlanglijstje staat van AC Milan, kan zich verheugen op de belangstelling van LOSC Lille. Dat meldt Foot Mercato maandagmiddag althans. De komende tegenstander van Feyenoord in de Champions League zou in Hadj Moussa de vervanger van zien. Laatstgenoemde kampt met een blessure en staat vermoedelijk een aantal weken aan de kant.

De berichten over de interesse van LOSC Lille in Hadj Moussa komen naar buiten in de week dat de Franse club Feyenoord op bezoek krijgt in de laatste speelronde van de competitiefase van de Champions League. De Rotterdammers verzekerden zich vorige week dankzij een 3-0 zege op Bayern München al van een ticket voor de tussenronde van dat toernooi, maar maken ook nog kans op een plek bij de eerste acht. De nummers één tot en met acht plaatsten zich rechtstreeks voor de achtste finales. Dat zou een geweldige prestatie zijn van Feyenoord, dat er om die reden alles aan gelegen is Giménez eventueel pas ná de wedstrijd in Frankrijk te verkopen aan AC Milan.

Maar nu moeten de Rotterdammers misschien ook wel rekening houden met een vertrek van Hadj-Moussa. De Algerijn maakte afgelopen zomer voor een bedrag van 3,5 miljoen euro de overstap van het Belgische Patro-Eisden naar Feyenoord, nadat hij in de tweede helft van het afgelopen seizoen een veelbelovende indruk had achtergelaten bij Vitesse. Hadj Moussa had het in de eerste maanden na zijn toptransfer lastig, maar heeft zich inmiddels ontwikkeld tot basisspeler in het team van trainer Brian Priske. Hadj Moussa kwam vooralsnog 23 keer in actie voor Feyenoord, goed voor zes doelpunten en twee assists. Driemaal was het raak in de Champions League, waaronder tegen Manchester City.

‘Hadj Moussa is al overtuigd’

De prestaties van Hadj Moussa zijn dus niet onopgemerkt gebleven. LOSC Lille zou hem zelfs voor het verstrijken van de winterse transferdeadline al van Feyenoord willen overnemen. Zhegrova, normaal gesproken de rechtsbuiten bij de Fransen, staat al een tijdje aan de kant met een bovenbeenblessure en wordt voorlopig niet terug binnen de lijnen verwacht. Dat is een teleurstelling voor LOSC Lille, want Zhegrova was dit seizoen al acht keer trefzeker. LOSC Lille ziet in Hadj Moussa een geschikte vervanger en de buitenspeler zelf is naar verluidt ‘duidelijk geïnteresseerd’ om voor de Fransen te spelen. Volgens Foot Mercato is hij al overtuigd van het project dat de club voor ogen heeft. Er is echter één probleem: Feyenoord is niet van plan Hadj Moussa deze winter al te verkopen. De club is voornemens de rechtsbuiten in ieder geval tot en met het einde van het seizoen binnenboord te houden.

Volgens Santi Aouna, transferjournalist namens Foot Mercato, is LOSC Lille niet de enige geïnteresseerde. Liverpool en Chelsea zouden de ontwikkeling van Hadj Moussa eveneens met veel interesse op de voet volgen. Geïnteresseerden zullen mogelijk diep in de buidel moeten tasten. Hadj Moussa heeft bij Feyenoord immers een contract tot de zomer van 2029

