‘Feyenoord stelt harde eis aan vertrek Giménez’

Feyenoord wil niet laten gaan voor de Champions League-wedstrijd tegen Lille OSC, zo meldt transferjournalist Matteo Moretto. De Rotterdammers zijn in onderhandeling met AC Milan over een transfer van de Mexicaan, maar willen in ieder geval dat hij in de wedstrijd in Frankrijk van woensdag nog inzetbaar is.

AC Milan heeft vrijdag een eerste bod ingediend bij Feyenoord voor Giménez. Het zou gaan om een bedrag van iets minder dan dertig miljoen euro. De Rotterdammers zouden volgens Moretto een bedrag van 38 tot 40 miljoen euro verlangen, waardoor er nog geen sprake is van een akkoord. De komende dagen zal verder worden onderhandeld over het vertrek van de spits.

Mochten de Italianen in die onderhandelingen wel aan de eisen van Feyenoord voldoen, zijn de Rotterdammers nog niet van plan Giménez gelijk te laten gaan. Ze willen namelijk ook in het laatste duel van de competitiefase van de Champions League over de Mexicaan kunnen beschikken. Daarna ligt er een contract tot medio 2028 met een optie voor nog een jaar klaar voor hem in Milaan.

Feyenoord zet in op bovenste acht

Feyenoord gaat woensdag op bezoek bij Lille OSC en zal willen winnen in een poging zich bij de bovenste acht van de Champions League te voegen. Afgelopen week plaatste Feyenoord zich, mede door twee doelpunten van Giménez, al voor de tussenronde van het toernooi, nadat er in eigen huis met 3-0 werd gewonnen van Bayern München.

Il Milan ha presentato oggi la prima offerta ufficiale al Feyenoord per Santiago Giménez.



Tempistica confermata.



La cifra sfiora quota 30 milioni di euro. Il club olandese ne chiede 38-40.



La trattativa continua nei prossimi giorni.



Il Feyenoord vorrebbe che Giménez… https://t.co/rrBvBTUnTM — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 24, 2025

