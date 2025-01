Brian Priske wordt twee dagen na historische avond aangepakt om besluit dat hij maanden geleden nam

Wim Kieft begrijpt er werkelijk helemaal niets van dat niet vanaf het begin van dit seizoen al de eerste doelman is van Feyenoord. De Rotterdammer keepte woensdagavond tegen Bayern München een dijk van een wedstrijd, maar moest in de eerste seizoenshelft lang voor zich dulden. Kieft snapt nog altijd niets van die beslissing van Brian Priske en noemt Bijlow ‘kwalitatief gewoon de veel betere keeper’.

Bijlow was de afgelopen jaren de onbetwiste nummer één van Feyenoord, maar had de pech dat hij vrijwel elk seizoen langdurig aan de kant stond met blessureleed. Dat was in het kampioensjaar het geval en ook in het afgelopen seizoen. Tijdens zijn afwezigheid maakte Wellenreuther steevast een sterke indruk en bij aanvang van de huidige jaargang besloot Priske de Duitser aan te wijzen als nieuwe eerste doelman. Bijlow moest genoegen nemen met een plaats op de bank. Een transfer naar Southampton ging niet door, waardoor hij langdurig op de bank zat.

Priske haalde Wellenreuther na diens fouten in De Klassieker tegen Ajax eind oktober uit zijn elftal. Bijlow kreeg een nieuwe kans, maar raakte alweer snel geblesseerd. Wellenreuther stond daardoor weer een tijdje onder de lat. In de laatste week voor de winterstop besloot Priske echter tóch weer over te gaan tot een keeperswissel. Bijlow keerde terug in het elftal en is ‘gewoon’ weer de nummer één van Feyenoord. “Soms is het te gemakkelijk om naar een trainer te wijzen, maar die valt evenmin altijd vrij te pleiten. Onbegrijpelijk was het dat Priske keeper Bijlow liet vallen voor Wellenreuther”, zo zegt Kieft in zijn column op de website van De Telegraaf. “Kwalitatief is Bijlow gewoon de veel betere keeper. Waarom dan een keeperswissel? Vooral voor Bijlow was het daarom een geweldige avond tegen Bayern München.”

Feyenoord versloeg de Duitse recordkampioen met 3-0. Santiago Giménez had met twee treffers een groot aandeel in die historische zege, maar ook Bijlow verdient de complimenten. De doelman zorgde er met een aantal geweldige reflexen hoogstpersoonlijk voor dat de Rotterdammers hun doel schoon hielden. “Na diverse blessures en een verwijzing naar de bank heeft Bijlow zich terug geknokt in de basis en bewees dat hij de echte nummer één keeper van Feyenoord is. In diverse situaties leek het wel of Harry Kane & co de ballen gewoon tegen hem aanschoten”, aldus Kieft, die daaraan toevoegt dat Bijlow inderdaad zo’n gevoel ‘ervaarde’ tijdens de wedstrijd.

Logische uitblinkersrol voor Bijlow

Volgens Kieft was het niet gek dat Bijlow zich kon onderscheiden. “Dat Bijlow uitgroeide tot uitblinker had tevens te maken met de strijdwijze van Feyenoord. Hij kreeg veel te doen omdat trainer Priske had besloten de verdedigingsmuur vlak voor de neus van Bijlow op te trekken. Een begrijpelijke tactiek om met een gehavende ploeg resultaat te boeken. Verdedigen blijft nu eenmaal gemakkelijker dan aanvallen. Feyenoord gaf niet veel ruimte weg en bij iedere doelpoging stond Bijlow op de goede plaats”, zo zag Kieft.

