Giménez maakt er twee, maar een andere speler grijpt de hoofdrol bij Feyenoord: ‘Een saillant detail’

In de nasleep van de kraker tussen Feyenoord en Bayern München gaat het weliswaar vooral over Brian Priske, maar er is ook uitgebreid aandacht voor de optredens van en . Laatstgenoemde had met twee doelpunten een groot aandeel in de 3-0 zege, terwijl Bijlow de ene na de andere bal uit zijn doel hield. De binnenlandse kranten zijn dan ook zeer lovend over de doelman.

“Dat Bijlow in bloedvorm verkeerde, was wel een saillant detail”, zo schrijft Feyenoord-watcher Mikos Gouka op de website van het Algemeen Dagblad. “De doelman werd door Priske gedegradeerd tot bankzitter en zag later in het seizoen wederom dat de keuze nog op Timon Wellenreuther viel. Maar Bijlow was werkelijk subliem, daarmee zijn trainer nog een beetje hoop gevend dat het allemaal nog niet voorbij is na zeven maanden in dienst in De Kuip. En op de tribune algemeen directeur Dennis te Kloese en president commissaris Toon van Bodegom ongetwijfeld toch een vreemd gevoel gevend”, zo klinkt het.

Bijlow was jarenlang de onbetwiste nummer één van Feyenoord, maar had de pech dat hij vrijwel elk seizoen wel even aan de kant stond met een blessure. Dat was in het kampioensjaar het geval, vorig seizoen en ook in de huidige jaargang. Priske haalde Wellenreuther na diens matige optreden tegen Ajax in oktober uit zijn basiself en gaf Bijlow het vertrouwen. Bijlow keepte tegen AZ, maar raakte vervolgens geblesseerd en moest daardoor opnieuw een pas op de plaats maken. In de slotfase van de eerste seizoenshelft keerde hij tóch weer terug in de eerste elf, met als resultaat een geweldig optreden tegen Bayern München. “Met discipline, eendracht, vechtlust en leeuwenmoed werd het dominante Bayern het scoren belet. Doelman Bijlow greep daarbij de absolute hoofdrol”, zo schrijft Bart Vlietstra van de Volkskrant dan ook.

Wie voorafgaand aan het duel in De Kuip had gezegd dat Bayern München niet tot scoren zou komen, was ongetwijfeld voor gek verklaard. De formatie van coach Vincent Kompany was dit seizoen al 56 keer trefzeker in de Bundesliga en maakte er in de beginfase van de Champions League nog negen tegen Dinamo Zagreb. Maar in Rotterdam stuitte de Duitse sterrenformatie keer op keer op Bijlow, die onder meer Harry Kane en Jamal Musiala een frustrerende avond bezorgde. “Achter elkaar ranselde hij met handen en voeten ballen uit zijn doel, met de vastberadenheid van de onpasseerbare tovenaar Gandalf uit Lord of the Rings”, zo schrijft Vlietstra.

“Santiago Giménez en Justin Bijlow bezorgen Feyenoord stuntzege op Bayern München bij laatste duel coach Brian Priske”, zo kopt Marcel van der Kraan op de website van De Telegraaf. “De Mexicaan zette zich in heel Europa andermaal op de kaart met twee goals in de eerste helft tegen een op alle fronten overheersend Bayern München. Met balbezit-statistieken van 80 tegen 20 procent was halverwege al helder dat Feyenoord tegen een absolute topploeg stond en alleen maar kon verdedigen in de hoop een resultaat te halen. En moest leunen op een heroïsche Justin Bijlow, die de wedstrijd van zijn leven keepte”, zo zag Van der Kraan.

Het hoogtepunt van de avond was misschien wel de openingstreffer van Feyenoord. Gijs Smal, die de voorkeur kreeg boven Hugo Bueno, leverde een schitterende assist af voor het eerste doelpunt van Giménez, die eerder op de woensdag nog nadrukkelijk in verband werd gebracht met een overstap naar AC Milan. “Giménez vertelde in de aanloop naar het duel met de door hem zo bewonderde Harry Kane en zijn team dat de enige kansen in de counter te vinden zouden zijn. Zelden is Feyenoord Europees zo effectief geweest als nu. De eerste goal was een van de mooiste in de loopbaan van Giménez vanwege de Bergkamp-achtige aanname bij de meesterlijke pass van Gijs Smal en de afronding tegen zulke kolossen in de Bayern-defensie”, zo is Van der Kraan duidelijk onder de indruk.

