Brian Priske meldt zich op Instagram na nieuwe blamage van Feyenoord

Brian Priske heeft op sociale media gereageerd op de volgende teleurstelling die hij met Feyenoord heeft moeten verwerken. De Rotterdammers speelden zaterdagavond gelijk op bezoek bij Willem II en verspeelden daarmee voor de zoveelste keer punten. De druk op Priske neemt toe.

Priske meldt zich na iedere wedstrijd van Feyenoord op Instagram met een korte tekst, die past bij de wedstrijd. Dat blijft de Deense trainer ook na tegenvallende resultaten doen. Zo ook zaterdagavond, na het 1-1 gelijkspel op bezoek bij Willem II. Het was de tweede keer in dit seizoen dat Feyenoord gelijkspeelde tegen de Tilburgers.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Priske onder hevige druk: ‘Denk dat hij aan zijn laatste weken bij Feyenoord bezig is’

"Opnieuw een teleurstellend resultaat. We blijven hard werken en ons volledig inzetten", schrijft Priske de ochtend na de wedstrijd in Brabant op zijn Instagram-pagina. De knop zal snel moeten worden omgezet in Rotterdam-Zuid, want woensdagavond wacht in de Champions League een zeer lastig duel tegen Bayern München.

De druk op de trainer van Feyenoord neemt in aanloop naar deze Champions League-wedstrijd zwaar toe. Feyenoord staat op een vierde plaats in de Eredivisie, maar op grote afstand (negen punten) van nummer twee Ajax. Het behalen van Champions League-voetbal is noodzakelijk voor Feyenoord.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang stuurt berichtje na goal tegen Feyenoord: 'Dat het geen disrespect naar mij toe was'

Noa Lang zocht na zijn opvallende doelpuntenviering bij PSV - Feyenoord contact met een oud-speler van de Rotterdammers.