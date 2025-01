Priske onder hevige druk: ‘Denk dat hij aan zijn laatste weken bij Feyenoord bezig is’

Feyenoord wist zaterdagavond weer niet te winnen, waardoor de ploeg van Brian Priske al drie Eredivisieduels op rij tegen verliespunten aanliep. De druk op de Deense trainer neemt inmiddels flink toe. Dennis Kranenburg verwacht dat Priske binnenkort vertrekt bij Feyenoord, zo stelt hij bij Rijnmond.

Na nederlagen tegen PSV en FC Utrecht wist Feyenoord op bezoek bij Willem II (1-1) niet verder dan een punt te komen. Daarmee wisten de Rotterdammers niet of nauwelijks te profiteren van het gelijkspel tussen FC Utrecht en AZ en de nederlaag van PSV. Priske gaf na afloop aan het hele seizoen al het ‘heilige vuur’ te missen bij zijn ploeg.

“Ik denk dat Priske aan zijn laatste weken bij Feyenoord bezig is”, stelt Kranenburg. “Het was echt een bokser die in de touwen hing”, oordeelt hij over de persconferentie van de trainer. Daar is Dennis van Eersel het mee eens. “Hij maakte op de persconferentie op mij een zeer aangeslagen indruk, en hij vertelde geen oplossing voor de problemen te weten.”

Van Eersel kan waarderen dat Priske daarin zo eerlijk is. “Maar het is niet erg handig. Je kan afwachten en kijken of het de aankomende wedstrijden misgaat, maar je moet misschien de pijnlijke beslissing nemen en de pleister er in één keer aftrekken.” Volgens Van Eersel zijn er ook nauwelijks wedstrijden dit seizoen waarin de hand van Priske terug te zien was.

