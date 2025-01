Feyenoord stelt zwaar teleur: wie is Jakub Moder, die de problemen moet oplossen?

Feyenoord is concreet in de markt voor de Poolse middenvelder . Dat nieuws werd woensdag naar buiten gebracht via 1908.nl, waarna ook Voetbal International en Poolse journalisten melding maakten van de interesse. Moder moet voor twee miljoen euro overkomen van Brighton & Hove Albion. Wie is deze middenvelder en wat kan hij aan Feyenoord toevoegen?

Jakub Moder komt sinds 2020 uit voor het Engelse Brighton & Hove Albion. De Engelse club nam de multifunctionele middenvelder voor een transfersom van ruim tien miljoen euro over van Lech Poznan. Bij de club in zijn geboorteland maakte Moder indruk. Dat was ook de reden dat Moder, vlak voor zijn transfer naar Brighton, voor het eerst opgeroepen werd voor de nationale ploeg van Polen.

Aflopend contract

Artikel gaat verder onder video

In de afgelopen vijf seizoenen heeft Moder zeventig wedstrijden gespeeld voor Brighton & Hove Albion, waarvan zestig in de Premier League. In die zestig duels scoorde de middenvelder geen enkele keer. Momenteel maakt Moder weinig minuten voor Brighton & Hove Albion én de nationale ploeg van Polen. De minuten die hij speelt, zijn vooral als invaller. Basisspeler is hij niet of nauwelijks bij The Seagulls en in zijn thuisland.

Moder heeft nog een contract tot 30 juni 2025, waar Feyenoord van hoopt te profiteren. De Rotterdammers denken de Pools international voor een bescheiden transfersom van twee miljoen op te halen, omdat Moder anders komende zomer transfervrij uit zijn contract loopt in Engeland. Het lijkt geen realistisch scenario dat Brighton & Hove Albion het contract van de middenvelder wil verlengen. De club staat nu voor een keuze. Een transfervrij vertrek van Moder kan worden voorkomen, mits hij deze transferwindow wordt verkocht.

Wat voor speler haalt Feyenoord met Moder binnen?

Mocht Feyenoord tot een akkoord komen met Brighton & Hove Albion over de transfer van Moder, dan haalt Feyenoord een zeer veelzijdige middenvelder binnen. Moder kan namelijk op verschillende posities op het middenveld en is een echte 'allround' middenvelder. Bij Polen speelt Moder regelmatig in een 3-5-2 systeem als defensief ingestelde middenvelder. Bij Brighton & Hove Albion wordt Moder ook hoger op het veld gebruikt. Bij The Seagulls speelde Moder dit seizoen nog maar weinig, maar als hij speelde deed hij dat als box-to-box middenvelder.

© Brighton & Hove Albion

Moder staat bekend als voetballer die voetbaltechnisch gezien goed onderlegd is, maar ook de nodige fysieke kwaliteiten heeft. Hij is 1,91 meter lang en kan op zich op die manier ook aardig manifesteren als balafpakker. Naast zijn fysieke kwaliteiten, beschikt Moder over een uitstekende traptechniek. Dat laat de middenvelder terugkomen in zijn goede passing. Hij creëert met zijn goede trap mogelijkheden voor medespelers. Moder beschikt over een krachtig schot, maar heeft in zijn tijd bij Lech Poznan en Brighton slechts negen doelpunten gemaakt. De 25-jarige voetballer kan goed uit de voeten als centrale middenvelder, defensieve middenvelder of als diepgaande nummer 8.

Een uiterst zware blessure

Mede door een zware kruisbandblessure in 2023 heeft Moder zijn kwaliteiten aan de overkant van Het Kanaal minder kunnen laten zien dan hij vermoedelijk had gewild. Moder stond maar liefst 576 (!) dagen aan de kant vanwege zijn blessure. Dat was een flinke klap voor de middenvelder, wiens oplossing een paar jaar na zijn blessure nu mogelijk in Rotterdam ligt. Feyenoord beschikt over een aantal sterke middenvelders, maar het verval in deze linie is te groot op momenten dat bepalende spelers niet inzetbaar zijn.

Zerrouki, Zechiël en Milambo

Dat was woensdagavond goed te zien in Rijnsburg, waar Feyenoord het opnam tegen de nummer twee van de Tweede Divisie. De Rotterdammers beslisten de wedstrijd vroegtijdig, maar er lagen bij vlagen enorme ruimtes voor Rijnsburgse Boys. Gjivai Zechiël, Antoni Milambo en Ramiz Zerrouki hadden daar een aandeel in en speelden een zwakke partij op het middenveld. Versterking in deze linie lijkt dan ook een noodzaak voor Feyenoord, wil het de ambities voor dit seizoen waar kunnen maken.