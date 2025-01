Prikse velt hard oordeel over Feyenoord: ‘Dat mis ik al het hele seizoen’

Brian Priske mist het hele seizoen al het ‘heilige vuur’ bij Feyenoord, zo stelt hij op de persconferentie na afloop van het duel met Willem II (1-1). Ook zaterdag zag hij weer dat zijn spelers in de slotfase niet alles op alles zetten om de winnende goal te maken.

Nadat Calvin Stengs op de persconferentie heeft gezegd dat hij het gevoel krijgt dat Feyenoord te weinig doet om puntverlies te voorkomen, krijgt Priske de vraag of hij vindt dat het ‘heilige vuur’ er nog is bij Feyenoord. “Nee, daar ben ik akkoord mee, dat zie ik ook”, antwoordt de oefenmeester stellig. “Ik zie te weinig spelers die de laatste tien minuten proberen deze wedstrijd te winnen met een beetje passie of zoiets.”

Hoewel het de eerste keer is dat Priske benoemt dat zijn ploeg het ‘heilige vuur’ mist, is dit niet de eerste keer dat het hem opvalt. “Ik denk eigenlijk dat ik het al het hele seizoen heb gemist”, is de Deen duidelijk, die van mening is dat dat geen ‘harde conclusie’ is. “Ze hebben passie voor voetbal, passie voor elkaar, maar het zijn ook gasten die zeer professioneel zijn. Maar soms heb je andere kwaliteiten nodig, zoals het innerlijke vuur.”

Dat zijn spelers passie voor de sport hebben, is volgens Priske duidelijk. “Maar ja, dit is een nieuwe groep. Veel nieuwe spelers aan het begin van het seizoen. Soms klopt het vanaf het begin en soms duurt dat even. Dat laatste is zeker het geval”, besluit hij.

