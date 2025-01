Aangeslagen Priske komt met duidelijke boodschap voor Te Kloese na zeperd tegen Willem II

Feyenoord-trainer Brian Priske stelde na afloop van het teleurstellende gelijkspel tegen Willem II dat zijn ploeg bepaalde kwaliteiten mist. Daarmee lijkt de Deense oefenmeester een duidelijke boodschap te hebben voor directeur Dennis te Kloese.

Feyenoord kwam tegen Willem II op slag van rust nog wel op een 0-1 voorsprong door een treffer van Igor Paixão. Feyenoord verzuimde het duel te beslissen, waarna Jesse Bosch na 76 minuten de gelijkmaker achter Justin Bijlow ramde. De middenvelder van Willem II maakte zijn treffer na een afvallende bal uit een hoekschop.

Na afloop droop de teleurstelling van het gezicht bij Priske. "Weer een teleurstellend", reageert de oefenmeester voor de camera van ESPN. "Ik weet niet of het crisis is, daar spreek ik niet over. Ik spreek over onvoldoende resultaat en prestaties. De prestatie was oké, maar we moeten de 0-2 maken. Ik vond dat we vandaag goed verdedigd hebben en weinig kansen hebben weggeven. Dan in een stilstaande fase, op een klein detail krijgen we een tegengoal. Dan zijn we kritisch dat we niet genoeg kansen creëren."

"Voor mij is het resultaat slecht", vervolgt Priske. "Voetballend valt het mee. Moet het beter? Ja, natuurlijk. We doen alles om beter te presteren. Ik kan roepen en schreeuwen, maar dat lost niets op. Voor mij is het belangrijk om duidelijk te zijn naar mijn spelers. We hebben goede spelers in de ploeg, maar we missen misschien een of twee spelers met de juiste kwaliteiten", aldus Priske, die daarmee een dringend beroep lijkt te doen op Te Kloese en technisch manager Mark Ruijl.

Priske verklaart tegenvallend slotoffensief Feyenoord

Nadat Jesse Bosch namens de thuisploeg de gelijkmaker tegen de touwen pegelde, viel het slotoffensief van Feyenoord nogal tegen. "Je kunt zo'n laatste fase op verschillende manieren aanpakken. Wij spelen nooit met alleen lange ballen, dat lost ook niet alles op. We hebben genoeg kwaliteiten op de flanken, maar het is niet gelukt. Dat doet pijn", beseft Priske.

Toch wil Priske zichzelf en Feyenoord niet helemaal in de put praten. "Alles ziet er een beetje somber uit, maar dat is soms ook voetbal. Je moet dit aanpakken en als het goed gaat moet je ook rustig blijven. Dat is nu ook het geval", besluit hij enigszins optimistisch.

