Been ongenadig hard voor Te Kloese: 'Heeft zijn huiswerk niet gedaan'

Mario Been vindt dat Dennis te Kloese en Feyenoord hun huiswerk niet goed genoeg gedaan hebben om de selectie 'topwaardig' te maken. De analist vindt het onbegrijpelijk dat de Rotterdammers het gemis van de geblesseerde In-Beom Hwang en Quinten Timber niet op kunnen vangen.

Feyenoord stelde zaterdagavond wederom teleur en speelde op bezoek bij Willem II met 1-1 gelijk. De ploeg van trainer Brian Priske kwam op slag van rust nog wel op een 0-1 voorsprong door een treffer van Igor Paixão. Feyenoord verzuimde het duel te beslissen, waarna Jesse Bosch na 76 minuten de gelijkmaker achter Justin Bijlow ramde. De middenvelder van Willem II maakte zijn treffer na een afvallende bal uit een hoekschop.

In De Eretribune benoemt Jan Joost van Gangelen benoemt dat het voor Feyenoord alweer de achtste tegentreffer uit een corner van het seizoen is. Het hoogste aantal van de Rotterdammers in alle competities sinds tien jaar. "Dit heeft alles met organisatie te maken", reageert Been. "En het gif wat je vaak in duels gooit en bij afvallende ballen. Dat mis ik bij heel Feyenoord. Het is vaak gelaten, de over-mijn-lijk-mentaliteit zie ik niet. Dat is een groot begrip. Er zijn geen spelers die opstaan in dit elftal en op een gegeven moment zeggen: tot hier en niet verder."

Aletha Leidelmeijer vraagt vervolgens van wie Been dat verwacht. "Normaal zijn Hwang en Timber erbij. Die zijn er dan nu niet bij. Maar om nu te zeggen dat als je twee spelers mist deze wedstrijd, dat je dan niet van Willem II kan winnen. Dat vind ik wel te ver gaan. Dat geeft aan dat deze selectie gewoon niet goed genoeg is. Als je twee belangrijke spelers en dat niet kan opvangen met anderen, dat zegt wel iets over hoe er gedacht is over het halen van spelers."

Te Kloese en Feyenoord hebben huiswerk niet gedaan

"Ik vind deze selectie zeker niet topwaardig", reageert Been op de selectie van Van Gangelen of Te Kloese zijn huiswerk niet goed gedaan heeft. "Als Feyenoord ambieert om eerste of tweede te worden in de competitie, dan heeft Feyenoord niet zijn huiswerk gedaan om die selectie ook dusdanig te maken. Je moet gewoon constateren dat dit Feyenoord dit jaar niet goed genoeg is", besluit Been kritisch.

