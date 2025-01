Priske tast in het duister over terugkeer belangrijke Feyenoord-speler: 'Ik heb geen idee'

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft de pers vrijdagmiddag uitgebreid bijgepraat over de verschillende blessuregevallen in zijn selectie. keert zaterdag bij het uitduel met Willem II terug in de wedstrijdselectie van de Rotterdammers, maar over het herstel van tast de Deense trainer nog in het duister.

Ueda kwam dit seizoen in dertien officiële wedstrijden voor Feyenoord vier keer tot scoren, maar viel op 30 oktober uit met een hamstringblessure in het met 0-2 verloren thuisduel met Ajax. Inmiddels heeft de Japanner zich dus weer fit gemeld en zou hij zaterdag minuten kunnen gaan maken. Priske kan in Tilburg, waar Feyenoord en Willem II zaterdagavond om 20.00 uur zullen aftrappen, sowieso nog niet beschikken over aanvoerder Quinten Timber. Ook Hwang is er dus nog niet bij, de Zuid-Koreaan kwam op 11 december voor het laatst in actie voor Feyenoord maar is nog onvoldoende hersteld om er tegen Willem II weer bij te zijn.

Gevraagd hoe lang de absentie van Ueda nog gaat voortduren moet Priske het antwoord schuldig blijven. De Deen houdt vol dat hij hoopt dat de zomeraankoop 'binnen enkele weken' weer terug is bij de groep. Daarbij sluit de trainer niet uit dat Hwang het Champions-Leagueduel met Bayern München van aankomende woensdag gaat halen, maar zekerheid geeft hij allerminst: "Dat weet ik niet. Ik zit hier nooit om te liegen, maar ik heb geen idee, jongens. Op dit moment valt het goed mee, maar of het lukt voor Bayern of tegen Lille (op woensdag 29 januari, red.), ik weet het niet honderd procent."

Priske houdt kaken op elkaar over aanstaande transfer

Uiteraard werd Priske ook gevraagd naar de komst van Jakub Moder, die volgens de laatste berichten voor 1,5 miljoen euro gaat overkomen van Brighton & Hove Albion en een contract tot medio 2028 zou gaan ondertekenen in Rotterdam-Zuid. De trainer houdt zich echter op de vlakte: "Ik ga zeker niet specifiek in op namen. Maar we zijn bezig met heel veel dingen, net als altijd. Als we naar onze kern kijken hoop ik dat we iets kunnen doen met versterkingen. Op dit moment zijn we bezig, ik hoop dat we binnen een aantal dagen meer kunnen zeggen."

