'Feyenoord heeft Moder zo goed als binnen', transfersom en contractduur uitgelekt

Feyenoord staat op het punt zich te versterken met de Poolse middenvelder , zo meldt het Algemeen Dagblad. De krant weet ook welk bedrag de Rotterdammers voor de 25-jarige Moder gaan overmaken aan diens huidige werkgever Brighton & Hove Albion: de transfersom zou 1,5 miljoen euro bedragen.

Moder valt, zodra zijn overstap naar De Kuip definitief is beklonken, gelijk met zijn neus in de boter. De middenvelder zou namelijk kunnen debuteren in De Klassieker tegen Ajax, die op 2 februari in Amsterdam wordt gespeeld. Tussentijds spelen de Rotterdammers nog tegen Willem II (komende zaterdag) en neemt de ploeg van Brian Priske het in de Champions League op tegen achtereenvolgens LOSC Lille en Bayern München. Voor dat toernooi kan Moder echter pas bij het eventuele bereiken van de volgende ronde worden ingeschreven.

Priske krijgt in de persoon van Moder zijn gewenste extra optie op het middenveld. De Deense oefenmeester kan door aanhoudend blessureleed in zijn selectie al bijna het hele seizoen niet over een volledig fitte spelersgroep beschikken. Zo moet Feyenoord het tegen Willem II andermaal zonder aanvoerder Quinten Timber en de Zuid-Koreaan In-beom Hwang, de eerste seizoenshelft regelmatig de uitblinker aan Rotterdamse zijde, zien te redden.

Brighton nam Moder in de zomer van 2020 voor elf miljoen over van Lech Poznan uit zijn vaderland. De middenvelder kwam sindsdien tot 71 officiële wedstrijden voor The Seagulls, waarin hij tweemaal trefzeker was en vier keer de assist leverde bij een treffer van een teamgenoot. Dit seizoen komt de 31-voudig international van Polen nauwelijks voor in de plannen van trainer Fabian Hürzeler: Moder kwam in de Premier League nog maar negen minuten in actie, verdeeld over vier ultrakorte invalbeurten. Omdat zijn contract komende zomer afloopt, is Brighton deze winter bereid mee te werken aan een vertrek van de middenvelder.

VI weet voor hoeveel seizoenen Moder gaat tekenen bij Feyenoord

Voetbal International bevestigt de berichtgeving van het AD. Clubwatcher Martijn Krabbendam van het weekblad onthult bovendien dat Moder een contract tot medio 2028 zal gaan ondertekenen in De Kuip.

