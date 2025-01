Feyenoord nadert volgende ronde Champions League: wat moet er nog gebeuren?

Feyenoord staat de komende twee weken voor allesbepalende wedstrijden in de Champions League. De ploeg van Brian Priske neemt het in eerste instantie op tegen het Duitse Bayern München, waarna een week later de uitwedstrijd tegen Lille OSC wacht. Wat zijn de kansen voor Feyenoord om door te gaan in de Champions League? FCUpdate.nl neemt de datamodellen onder de loep.

Feyenoord presteert in de Champions League een stuk beter dan in de Eredivisie. De Rotterdamse club heeft met nog twee wedstrijden te gaan tien punten verzameld en dat is een keurig puntenaantal, gezien het programma dat de nummer vier achter de rug heeft. Er werden door de Rotterdammers uitwedstrijden op bezoek bij Girona (2-3) en Benfica (1-3) gewonnen. Aan het krankzinnige uitduel tegen Manchester City (3-3) hield de nummer vier van Nederland een punt over.

In eigen huis ging het tot dusver een stuk minder met verliespartijen tegen Bayer Leverkusen (0-4) en RB Salzburg (1-3). De meest recente thuiswedstrijd tegen Sparta Praag (4-2 winst), de oude club van Feyenoord-coach Priske, was daarom cruciaal. Doordat Feyenoord dit duel wist te winnen, staan de Rotterdammers er gezien het huidige sentiment rondom de club bijzonder goed voor in het miljardenbal.

Volgens het datamodel van Football Meets Data heeft Feyenoord door de goede prestaties maar liefst 95% kans om door te gaan in de Champions League. Dat dat percentage zo hoog ligt, heeft met verschillende zaken te maken.

© Football Meets Data

Ten eerste het doelsaldo. Een goed doelsaldo kan flink verschil maken op de ranglijst, zeker in vergelijking met een negatief doelsaldo. Feyenoord, dat momenteel de nummer achttien is in de huidige Champions League-fase, beschikt op het moment van schrijven over een negatief doelsaldo van -1. Feyenoords doelsaldo van -1 is aanzienlijk beter dan concurrenten als Dinamo Zagreb (-5) en Shakhtar Donetsk (-8), die respectievelijk op plaats 24 en 25 staan. Het is een belangrijke reden dat Feyenoord volgens de data een zeer goede kans maakt om bij de eerste 24 ploegen te eindigen.

Daarnaast sluiten de datamodellen een resultaat op bezoek bij het Franse Lille OSC niet uit. Een goed resultaat tegen Bayern München wordt lastiger. Voor Feyenoord is het belangrijk het doelsaldo in ogenschouw te nemen tijdens de laatste twee wedstrijden van de hoofdfase van de Champions League. Dan lijkt deelname aan de tussenronde (voor de nummers acht tot en met 24) verzekerd voor de Rotterdammers.