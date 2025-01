Brian Priske laat topaankoop heel laat invallen, wat leidt tot veel negatieve reacties: 'Onbegrijpelijk en vernederend'

Feyenoord boekte woensdagavond weliswaar een 1-4 overwinning op Rijnsburgse Boys, maar na de wedstrijd in de achtste finales van de KNVB-beker gaat het toch vooral over . De Kroaat is onder Brian Priske op een zijspoor geraakt en dat bleek ook op het veld van de tweede divisionist. Hij maakte pas in de blessuretijd zijn entree binnen de lijnen. Feyenoord-supporters zijn niet te spreken over het besluit van Priske.

De Rotterdammers telden in de zomer van 2023 bijna acht miljoen euro neer voor de komst van Ivanusec. Hij ging veelbelovend van start bij zijn nieuwe club. De Kroaat was bij zijn debuut in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht meteen trefzeker en tijdens zijn eerste wedstrijd in De Kuip tegen sc Heerenveen wist hij direct te scoren. Helaas raakte hij in de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen Celtic geblesseerd aan een enkel, waardoor hij een aantal duels moest missen. Ivanusec slaagde er eenmaal fit niet in het niveau van voor zijn blessure te halen. Hij verloor gaandeweg het vorige seizoen al zijn basisplaats en het is hem onder Priske niet gelukt zich terug in het elftal te knokken.

Priske verklaart late invalbeurt Ivanusec

Ivanusec maakte in de bekerwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys pas voor de dertiende keer dit seizoen zijn opwachting. Waar hij in de vorige ronde tegen MVV een basisplaats had, maar na 63 minuten al naar de kant werd gehaald, kwam hij op het veld van de tweede divisieclub pas in de blessuretijd binnen de lijnen. “Ik wilde hem eerder brengen, maar toen kwamen er blessures. Ik ben in ieder geval heel tevreden over Luka, maar ik maakte nu een andere keuze”, zo vertelde Priske na afloop in gesprek met Sportnieuws.nl. “Dat hoort ook bij profvoetbal, toch? Ik begrijp ook wel dat het voor hem pijnlijk is dat hij niet speelt en dat hij dan zo laat in de wedstrijd nog in moet vallen, maar ik doe wat ik denk dat nodig is voor de wedstrijd. Ik heb ook met hem gesproken voor de wedstrijd om een verklaring te geven. Ik begrijp de vragen, maar ik probeer ook mijn best te doen om iedereen zo goed mogelijk te behandelen.”

Ivanusec was in de vorige ronde tegen MVV nog de linksbuiten bij Feyenoord, maar op bezoek bij Rijnsburgse Boys moest hij Ibrahim Osman voor zich dulden. De huurling was in de blessuretijd verantwoordelijk voor de vierde Rotterdamse treffer van de avond. Daarna kwam Ivanusec pas binnen de lijnen. Feyenoord-supporters begrijpen niet dat Priske ervoor koos om de Kroaat zó laat in de wedstrijd nog te brengen. “Wat ben je een lul van een trainer als je in de negentigste minuut Ivanusec inbrengt. Dan snap je er werkelijk niks van”, zo schrijft iemand op X. Een ander vraagt zich af wat Ivanusec heeft ‘misdaan’. “Ivanusec vier minuten voor tijd inbrengen tegen Rijnsburgse Boys. Een onbegrijpelijke vernederende wissel. Bevestigt het gevoel dat Priske geen people-manager is. Er is ook geen enkel spelplezier te zien in het team. Die hele huddle was ook een hoofd-ding en geen hart-ding”, zo houdt een supporter geen blad voor de mond.

Waar ligt de toekomst van Ivanusec?

De Kroaat beleeft een moeizaam seizoen in Rotterdam-Zuid. Hij kwam tot op heden 445 minuten in actie, verdeeld over dertien wedstrijden. De teller staat op één doelpunt en nul assists. Zijn laatste basisplaats in de Eredivisie dateert van 2 november, toen hij in de thuiswedstrijd tegen AZ meteen trefzeker was. Dennis te Kloese vertelde onlangs in een interview met ESPN tijdens de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord nog dat een tussentijds vertrek van Ivanusec tot de mogelijkheden behoort. “Meerdere clubs hebben naar hem gekeken. Hij is een belangrijke schakel in de selectie. Met de fantastische ontwikkeling van Paixão is het niet altijd even makkelijk voor hem”, aldus de directeur van Feyenoord. Zijn oude werkgever Dinamo Zagreb zou interesse hebben. Ook clubs uit de Verenigde Staten en Spanje hebben de aanvaller in het vizier.

