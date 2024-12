Topaankoop stelt flink teleur bij Feyenoord: ‘Niets meer van over’

Feyenoord telde vorig jaar zomer bijna acht miljoen euro neer voor de komst van , maar ondanks een sterke start heeft hij de hoge verwachtingen (nog) niet waar kunnen maken. De Kroaat was onder Arne Slot al niet onomstreden en sinds de aanstelling van Brian Priske komt hij er al helemaal niet meer aan te pas. Voor Pierre van Hooijdonk bestaat er dan ook geen twijfel over wie de grote tegenvaller was bij Feyenoord in de eerste seizoenshelft.

Dinamo Zagreb wilde Ivanusec vorig jaar niet zomaar laten gaan, maar ging eind augustus toch overstag met een vertrek van de buitenspeler naar Feyenoord. De Rotterdammers hadden flink wat geld over voor de linksbuiten, die bij zijn debuut in de Eredivisie tegen FC Utrecht meteen een assist verzorgde en in zijn eerste thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen direct trefzeker was. Een sterke start dus, die helaas geen passend vervolg kreeg. Ivanusec raakte in de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen Celtic geblesseerd aan een enkel en haalde nadien niet meer het niveau van vóór zijn afwezigheid.

De 22-voudig Kroatisch international kwam dit seizoen pas twaalf keer in actie voor Feyenoord, slechts driemaal als basisspeler. Hij mocht het onlangs in de bekerwedstrijd tegen MVV eindelijk weer een keer vanaf het begin laten zien, maar kwam niet tot nauwelijks in het spel voor en werd al na 63 minuten naar de kant gehaald. “Luka Ivanusec. Kroatisch international, maar daar is niets meer van over”, zo zegt Van Hooijdonk dan ook op de website van de NOS. Volgens de analist is Ivanusec dit seizoen vooralsnog de grote tegenvaller bij Feyenoord. “Zien we niet meer, doet nauwelijks meer mee”, zo leest het.

Van der Vaart en Janssen zien andere tegenvallers

Rafael van der Vaart was in de eerste fase van dit seizoen niet onder de indruk van Santiago Giménez. De Mexicaan viel vorig seizoen na een ijzersterk eerste halfjaar ver terug en slaagde er in de eerste weken van de huidige jaargang niet in om de draad weer op te pakken. “In het begin van het seizoen viel Giménez me heel erg tegen”, aldus Van der Vaart. “Dat ziet er nu wel beter uit.” Daar kan niemand omheen. Sinds Giménez is hersteld van een bovenbeenblessure, die hem twee maanden aan de kant hield, is hij flink op schot. Hij scoorde twee keer in de Champions League en in de Eredivisie was het viermaal raak. Vervanger Ayase Ueda kon tijden de absentie van Giménez opnieuw niet écht potten breken. “In Ueda zie ik wel wat, maar het komt er steeds net niet uit bij hem”, zo zegt Van der Vaart dan ook.

Janssen had daarentegen een stuk meer verwacht van Justin Bijlow. De Rotterdammer verloor bij aanvang van dit seizoen zijn basisplaats aan Timon Wellenreuther. Een transfer naar Southampton ging niet door, waardoor Bijlow in de eerste seizoenshelft slechts drie keer onder de lat stond bij Feyenoord. “Ik had gehoopt dat hij alles zou keepen. In potentie echt goed, maar te veel geblesseerd en te veel ups en downs. Had gehoopt dat hij het hele seizoen de eerste keeper zou zijn”, aldus Janssen.