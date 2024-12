Basisspeler is helemaal niet blij met Brian Priske en laat teleurstelling duidelijk blijken

mocht dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen MVV eindelijk weer een keer in de basis beginnen bij Feyenoord, maar kon het verschil niet maken en werd al na 62 minuten naar de kant gehaald door Brian Priske. De Kroaat was zichtbaar niet blij met zijn wissel.

Feyenoord telde vorig jaar zomer bijna acht miljoen euro neer voor de komst van Ivanusec. De aanvaller ging voortvarend van start in het shirt van de Rotterdammers, maar slaagde er niet in zijn sterke begin een passend vervolg te geven. Hij liep in de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen Celtic een blessure op en stond daardoor een paar weken aan de kant. Ivanusec had het na zijn blessure lastig om het niveau van vóór zijn absentie aan te tikken en verdween onder toenmalig trainer Arne Slot langzaam maar zeker al uit de basiself.

Ivanusec is er na het vertrek van Slot en de aanstelling van Priske vooralsnog niet in geslaagd een nieuwe basisplaats af te dwingen. De Kroaat verscheen tot de bekerwedstrijd tegen MVV pas drie keer als basisspeler binnen de lijnen. In elf wedstrijden in alle competities was hij bij slechts één doelpunt betrokken, dat was zijn treffer in de thuiswedstrijd tegen AZ op 2 november. Ivanusec is er dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen MVV niet in geslaagd zijn statistieken een boost te geven. Hij kwam weinig in het spel voor en moest na een uur spelen dus plaatsmaken voor Antoni Milambo. De teleurstelling was van zijn gezicht af te lezen, na opnieuw een teleurstellende avond.

