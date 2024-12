Marc Nagtegaal beëindigt gruwelijke minuut stilte bij MVV - Feyenoord abrupt

Scheidsrechter Marc Nagtegaal heeft de minuut stilte die dinsdagavond voorafgaand aan MVV Maastricht - Feyenoord in acht werd genomen, vroegtijdig afgebroken. Aan het einde klonk er namelijk gruwelijk gescheld in Stadion De Geusselt, dat op televisie luid hoorbaar was.

Vorige week overleed MVV-clubicoon Frans Körver op 87-jarige leeftijd. Körver was in totaal dertien seizoenen doelman van MVV en diende de Limburgse club later ook nog zes jaar als (assistent)trainer.

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan het duel met Feyenoord werd er een minuut stilte in acht genomen om Körver te eren. Die verliep aanvankelijk vlekkeloos. Vlak voor het eindigen van de minuut stilte was echter te horen hoe er vanaf de tribunes ‘kanker Rotterdam’ geroepen werd. Vervolgens ontstond er onrust in het stadion, waarna Nagtegaal de minuut stilte meteen beëindigde.

“Dat is goed aangevoeld door scheidsrechter Marc Nagtegaal”, reageerde commentator Vincent Schildkamp bij ESPN op het fluitsignaal waarmee de arbiter de minuut stilte meteen beëindigde. “Het begon als een schitterend eerbetoon, maar er is altijd iemand die zich niet kan beheersen. Maar het respect was, zeker in het eerste gedeelte voelbaar voor een legendarische trainer, van een uitstervend ras.”