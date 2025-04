Feyenoord-doelwit gaat in op interesse: 'Dat is een droom'

heeft de droom om voor Feyenoord, Ajax of PSV te spelen. Dat geeft de aanvallende middenvelder van FC Groningen aan in een interview na afloop van de met 3-1 verloren wedstrijd tegen FC Utrecht.

De afgelopen weken staan de schijnwerpers steeds meer gericht op Valente. De Groninger wordt nadrukkelijk aan Feyenoord gelinkt. Karim El Ahmadi stelde als analist tijdens Feyenoord - Groningen dat zijn oude club ‘zo'n speler nodig heeft, die op het middenveld het verschil kan maken’. Pierre van Hooijdonk zou Valente zelfs eerder ophalen dan Sem Steijn, gaf hij aan bij Studio Voetbal. Zelf gaf de middenvelder al aan een gesprek te hebben gehad met de technische staf van de Rotterdamse club.

Na afloop van het uitduel van FC Groningen met FC Utrecht vraagt ESPN-verslaggever Toine van Peperstraten of Valente al een beeld heeft van waar hij zou willen spelen volgend seizoen: “Wil je bijvoorbeeld in Nederland blijven of naar het buitenland?" Een lastige vraag voor Valente, die zucht: ”Ik ben er eigenlijk niet heel veel mee bezig. Natuurlijk krijg je wel hartstikke veel dingen mee. Ik heb altijd gezegd dat ik heel graag een stap in Nederland wil maken. Het is niet zo dat ik nu denk van ik moet per se nu weg, maar als er een mooie kans is, sta ik daar zeker voor open.”

Van Peperstraten vraagt of Valente doelt op een club uit de top drie, want bijvoorbeeld FC Utrecht zou ook ‘toch ook wel zeer veel interesse hebben’. “Op dit moment wil ik zo snel mogelijk veilig spelen met FC Groningen. Ja, natuurlijk zou ik graag in de top drie willen spelen. Dat lijkt me logisch. En ja, dat is een droom”, aldus de 21-jarige Valente.

