Massale kritiek op Edwin van de Graaf tijdens FC Utrecht - Groningen: 'Stap van het veld'

Scheidsrechter Edwin van de Graaf was zondagmiddag tijdens het duel tussen FC Utrecht en FC Groningen al vroeg het mikpunt van kritiek. FC Utrecht schoot uit de startblokken, opende via Souffian El Karouani al vroeg de score en maakte er een paar minuten later ook al 2-0 van. Maar in de aanloop naar het doelpunt van Yoann Cathline leek Miguel Rodríguez een overtreding te begaan op Thom van Bergen. Van de Graaf wilde echter van niets weten. Dat komt hem op social media op veel kritiek te staan.

FC Utrecht heeft in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen wat recht te zetten. De Domstedelingen speelden vorige week teleurstellend met 2-2 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Ze keken al vroeg tegen een 2-0 achterstand aan, waarna ze die in de laatste minuten van de eerste helft nog wisten weg te poetsen en met een gelijke stand de kleedkamers konden opzoeken. Het bleef in Deventer uiteindelijk bij 2-2, waardoor FC Utrecht twee dure punten liet liggen in de strijd om de derde plek en daarmee plaatsing voor de voorrondes van de Champions League.

De ploeg van trainer Ron Jans schoot zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen daarentegen uit de startblokken. De veelbesproken El Karouani, die vorige week nog na veertig minuten naar de kant werd gehaald, schoot FC Utrecht na acht minuten fraai op een 1-0 voorsprong. Nog geen tien minuten later stond de 2-0 ook al op het scorebord. De bal viel uit de kluts voor de voeten van Cathline en een week na zijn treffer in Deventer was het opnieuw raak voor de aanvaller. Terwijl FC Utrecht het doelpunt vierde, beklaagden de spelers van FC Groningen zich bij Van de Graaf. Zij wezen de scheidsrechter op een vermeende overtreding van Rodríguez op Van Bergen.

In de herhaling was te zien dat Rodríguez Van Bergen een tik op de knie gaf, waardoor de aanvaller van FC Groningen ten val kwam. Van de Graaf stond er vrij kort op, maar zag er geen overtreding in. Hij had vervolgens overleg met VAR Martin van den Kerkhof, maar ook hij zag geen reden om in te grijpen. Het doelpunt van Cathline bleef dus staan, tot onbegrip bij veel kijkers. “Stap van het veld. Speler Utrecht schopt gewoon tegen zijn knie. Wanvertoning van scheidsrechter De Graaf”, zo schrijft iemand op X. Een ander noemt de arbiter zelfs ‘nog zo’n beschamende parel van het Nederlandse scheidsrechetrscorps’. “Scheidsrechter Van de Graaf, stop er alsjeblieft mee” en “werkelijk schandalig dat deze goal blijft staan”, zijn andere reacties op het besluit van de arbitrage om géén streep te zetten door de 2-0 van FC Utrecht.

