NEC-directeur slaat terug naar Ron Jans: 'Hij moet de zaken niet verdraaien'

Wilco van Schaik, de algemeen directeur van NEC, reageert tegenover het Algemeen Dagblad op de uitlatingen van FC Utrecht-trainer Ron Jans aan zijn adres. Jans deed bij ESPN zijn beklag over de manier waarop Van Schaik zaterdag de Nijmeegse zege in Stadion Galgenwaard vierde, maar de NEC-bestuurder stelt dat de ervaren trainer 'de zaken verdraait' en beticht Jans juist van 'disrespectvol' gedrag.

Jans schoof zondagochtend aan in het programma Goedemorgen Eredivisie en maakte van die gelegenheid gebruik om zijn ongenoegen over Van Schaik uit te spreken. "Ik heb me na afloop enorm gestoord aan hem. Hij stond bij de kleedkamer te schreeuwen en te blèren om de overwinning te vieren. Dat gun ik hem van harte, ik vond dit wat overdreven, maar Wilco: van harte gefeliciteerd", sprak de ervaren coach onder meer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jans komt met ode aan Farioli, andere tafelgast steekt zijn duim op

"Ron moet de zaken niet verdraaien", reageert Van Schaik, wiens telefoon zondagochtend volgens het artikel 'roodgloeiend' stond na de uitlatingen van Jans. "Na de wedstrijd stond ik samen met Muslu Nalbantoglu (teammanager NEC, red.) zoals elke week bij de kleedkame", legt de directeur uit. "Ron kwam langs en gunde mij geen blik waardig. Hij wende zijn hoofd af, zei niets en gaf me achteloos een hand. Dat vond ik disrespectvol en dat zei ik tegen hem."

LEES OOK: Michael van Praag laat zich uit over Ajax, Ron Jans reageert vol ongeloof: 'Dat past toch niet?'

"Daarna kwam onze selectie binnen en was er grote euforie. Ook bij mij. En misschien meer dan anders, want deze overwinning hadden we echt nodig", vervolgt Van Schaik. De NEC-bestuurder wijt de ontstane situatie ook aan de situatie in Stadion Galgenwaard: "Het rottige is dat de kleedkamers bij FC Utrecht precies tegenover elkaar liggen. Dat is best vervelend voor de verliezende partij. Want je hoort alles." De woorden vielen vanwege diens reactie in de catacomben echter helemaal verkeerd bij Van Schaik: "Daar mag Ron best wat van zeggen, maar wel als je zelf respect hebt getoond. Geen enkele tegenstander of scheidsrechter kan ooit zeggen dat ik disrespectvol in dit soort situaties ben geweest. Dat dit nu gezegd wordt over mij vind ik niet kunnen en raakt mij. Vandaar mijn reactie", aldus Van Schaik.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Mevrouw Ten Hag hielp FC Utrecht aan Europees voetbal'

De vrouw van Erik ten Hag heeft eraan bijgedragen dat FC Utrecht in het seizoen 2017/18 Europa is ingegaan.