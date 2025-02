'Mevrouw Ten Hag hielp FC Utrecht aan Europees voetbal'

De vrouw van Erik ten Hag heeft eraan bijgedragen dat FC Utrecht in het seizoen 2017-2018 Europa is ingegaan. Dat bevestigt de Nederlandse oefenmeester in de podcast SEG Stories. Voorafgaand aan de return in de finale van de play-offs om Europees voetbal in het seizoen 2016-2017 wees zij de oefenmeester namelijk op een filmpje van iets wat was voorgevallen bij de Olympische Spelen.

“Ik heb een sterke vrouw naast mij. Die heeft niets met voetbal. Ze zit alleen in het stadion voor mij", begint Ten Hag, die benadrukt dat dat geen reden is dat voetbal niet wordt besproken aan de keukentafel. "We hebben het wel over menselijk gedrag en relaties, maar niet specifiek over tactieken. Ze weet niets van voetbal, in de zin van principes, maar ze kent de spelregels wel."

Bianca, zoals de vrouw van Ten Hag heet, heeft wel een andere rol. "Ze ziet of een team klikt en of er een juiste beleving is. Ze ziet hoe spelers op elkaar reageren. Tijdens eten gaat het daar wel eens over. Ze komt regelmatig met tips en aanwijzingen van: hé denk daar aan”, onthult de voormalig trainer van onder meer Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Ajax en Manchester United. Vervolgens komt hij met een voorbeeld. “Ze vertelt mij als een spelersvrouw zwanger is of als er een overlijden in iemands familie heeft plaatsgevonden. Dat soort zaken daar wijst zij mij op. Dat soort dingen, dat die kunnen gaan spelen. Soms weet ik het al en soms niet. En dat helpt soms."

Bianca Ten Hag speelt rol bij ommekeer tegen AZ

De echte 'hoofdrol' greep Bianca ten Hag bij de play-offwinst van FC Utrecht. “Ik kan mij herinneren dat wij met Utrecht tegen AZ in de finale play-offs speelden. We speelden eerst in Alkmaar en verloren de eerste wedstrijd met 3-0. Drie dagen later was de return”, begint Ten Hag. "Dan heb je er het hele jaar voor gewerkt, voor die play-offs en op het moment suprême dan word je eigenlijk weggespeeld door een ontketend AZ."

“Toen stuurde ze mij een filmpje van iets wat was gebeurd op de Olympische spelen. Iemand in de steeplechase (hindernisloop, red.) viel aan het begin van de race. Die was laatste in de race en uiteindelijk uiteindelijk haalde die persoon iedereen in en won Olympisch goud. Je staat achter, maar je kunt winnen”, legt de 55-jarige Haaksbergenaar uit.

“Dat filmpje heb ik ook laten zien aan de spelersgroep in de wedstrijdbespreking. Die zondag wonnen wij met 3-0 in de reguliere tijd en na strafschoppen wonnen wij van AZ en gingen we Europa in. Zo had zij een ongelofelijke invloed", onthult Ten Hag. “Dus mevrouw Ten Hag is eigenlijk verantwoordelijk voor het Europese succes van FC Utrecht", grapt presentator Joost Hofman vervolgens, waarna Ten Hag lachend antwoord. "Dat klopt."

Hofman vraagt daarna aan Ten Hag of hij zijn vrouw dan niet mee moet nemen als assistent. "Nee, je slaat een beetje door, want het was één wedstrijd. Er zaten ook hele andere elementen in die ertoe geleid hebben. Maar om het team de goede mentale impuls te geven, daar had ze zeker invloed op", besluit Ten Hag het onderwerp.

