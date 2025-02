Ten Hag eerlijk over mogelijke nieuwe uitdaging: 'Ik zou het wel kunnen'

Erik ten Hag denkt dat hij prima bondscoach kan zijn van het Nederlands elftal, zo laat hij weten in de podcast SEG Stories. De Nederlandse oefenmeester zit momenteel zonder club, nadat hij eind oktober op straat werd gezet door Manchester United. Voorlopig neemt Ten Hag in ieder geval geen nieuwe klus aan, dat wil hij pas weer op 1 juli.

Ten Hag is al van jongs af aan besmet met het voetbalvirus en begint dan ook over zijn herinneringen aan het Nederlands elftal. "Als je bijvoorbeeld het Nederlands elftal ziet in '74. Daar zijn filmpjes dan. Dan denk je: dat is echt modern voetbal. Daarom zei ik ook al: ik heb het over Johan Cruijff, maar eigenlijk ook over dat hele team. Dat was natuurlijk ook een ongelooflijk stel getalenteerde spelers bij elkaar, die dat op een geweldige manier tot uitvoering brachten. Met echt mooie individuele spelers, individuele klasbakken, als een Neeskens, Krol, Haan, Keizer en Rensenbrink. Ik was toen vier, maar heb veel filmpjes teruggezien."

“1978 is het eerste toernooi wat ik eigenlijk heb meegemaakt. Dat doet nog altijd pijn”, verwijst Ten Hag naar het moment waarop Rensenbrink de bal op de paal schoot. "Dat was het eerste WK dat ik echt mee heb kunnen beleven, wat ik ook echt heel bewust heb meegemaakt. Dat kan ik me heel goed herinneren. In '74 speelden ze echter vele malen beter dan in '78. Het resultaat was uiteindelijk hetzelfde, want ze werden twee keer tweede. Ze waren misschien in '78 nog wel dichterbij door die paal."

De 55-jarige Haaksbergenaar stelt dat het mooie voetbal 'natuurlijk' niet altijd wint, waarbij hij verwijst naar het Braziliaanse elftal van vier jaar later. "In '82 zag je ook dat bij Brazilië met Socrates, Falcao, Cerezo, Eder en natuurlijk Zico. Dat middenveld, de eerste drie plus Zico, was geweldig om te zien. Maar helaas werden ze ook geen wereldkampioen.”

Ten Hag 'denkt' geschikte bondscoach te zijn

Presentator Joost Hofman vraagt vervolgens of Ten Hag een geschikte bondscoach voor het Nederlands elftal zou zijn ."Ik denk dat ik het wel zou kunnen”, reageert de momenteel clubloze oefenmeester. “Of ik het goed tot een resultaat breng? Dat zou ik moeten bewijzen.”

Maar of Ten Hag bondscoach zou willen worden van het Nederlands elftal? “Je gaat er pas over nadenken als het op je pad komt”, aldus de oud-middenvelder van FC Twente. “In mijn hele carrière ben ik nog nooit ergens naar op jacht geweest en in deze ook niet. Ik heb nooit bedacht om trainer te worden van Ajax of van Manchester United. Ik ben nooit op jacht geweest naar zoiets."

Ten Hag benoemde in het begin van de podcast dat hij 'stippen op de horizon' had, maar daar bedoelde de oefenmeester dit niet mee. "Het is meer de weg ernaartoe", aldus Ten Hag. "Het is meer de reis. Dat is de weg. Hoe jij ziet hoe voetbal zich moet ontwikkelen."

Ten Hag eist nog altijd verbetering van zichzelf

Op de vraag of Ten Hag zichzelf een goede trainer durft te noemen antwoord de Tukker bescheiden. “Ik ben denk ik best een aardige trainer. Ik heb wel een mooie ontwikkeling doorgemaakt, maar tevreden ben ik zeker niet. Ik zie ruimte om te verbeteren. Het kan altijd beter. Er zijn ook andere functies in de maatschappij waarin je kan blijven verbeteren en als mens kan blijven groeien. Daar ben ik altijd naar op zoek”, sluit Ten Hag af.

