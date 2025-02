Ontslag Ten Hag kost Manchester United reuzenbedrag

Het ontslaan van Erik ten Hag, zijn assistenten en technisch directeur Dan Ashworth komt Manchester United duur te staan. The Red Devils betalen in totaal 14,5 miljoen pond (omgerekend 17,5 miljoen euro) voor het wegsturen van het vijftal, dat staat in de kwartaalcijfers van de club.

Ten Hag werd op 28 oktober van vorig jaar ontslagen door Manchester United, na een reeks slechte resultaten, waaronder een verliespartij tegen West Ham United (2-1). Ten Hag liet de club achter op de veertiende plaats in de Premier League. René Hake, Ruud van Nistelrooij en Jelle ten Rouwelaar, die pas in de zomer aan de staf werden toegevoegd, mochten ook vertrekken. Hake wordt inmiddels genoemd als mogelijke nieuwe assistent bij Feyenoord.

In december werd ook sportief directeur Ashworth weggestuurd. Ook hij was pas in de zomer begonnen aan zijn avontuur in Manchester, na zijn vertrek bij Newcastle United in februari.

Naast de financiële tegenvallers die de ontslagen als gevolg hadden, viel het op sportief gebied ook niet mee voor United. Onder opvolger Ruben Amorim en zijn assistenten, voor wie ook nog eens een afkoopsom van elf miljoen pond (ruim dertien miljoen euro) is betaald, gaat het qua resultaten niet per se beter. De club is weliswaar nog actief in de FA Cup en de Europa League, maar in de Premier League staat Manchester United op de vijftiende plaats.

