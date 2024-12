Manchester United shockeert: sleutelfiguur na 160 dagen weg

Manchester United neemt al na vijf maanden afscheid van sportief directeur Dan Ashworth. Hij vertrekt met ‘wederzijds goedvinden’, zo maakt Manchester United bekend in een officieel statement. Volgens berichtgeving van The Athletic is zijn vertrek echter op initiatief van de club in gang gezet.

Ashworth ging per 1 juli, 160 dagen geleden, aan de slag op Old Trafford, nadat hij op 19 februari was vertrokken bij Newcastle United en in de tussentijd nog niet mocht beginnen aan zijn nieuwe baan. Zijn vlotte vertrek komt als een 'schok' voor de technische staf, aangezien Ashworth een prominente rol heeft gespeeld in het technisch beleid.

Ashworth was betrokken bij de komst van spelers als Leny Yoro, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Joshua Zirkzee; onder zijn leiding werd een dikke 200 miljoen euro uitgegeven. De sportief directeur werd bovendien opgevoerd in het persbericht in juni, om de contractverlenging van toenmalig trainer Erik ten Hag aan te kondigen. Ten Hag werd in oktober ontslagen en vervangen door Ruben Amorim.

'Belangrijke rol Ratcliffe'

Naar verluidt is tijdens een gesprek tussen Ashworth en algemeen directeur Omar Berrada, zaterdagavond na de 2-3 nederlaag tegen Nottingham Forest, besloten om uit elkaar te gaan. Sir Jim Ratcliffe, sinds december 2023 mede-eigenaar van Manchester United, zou op de achtergrond ook een belangrijke bijdrage hebben geleverd om tot het besluit te komen.

