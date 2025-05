Kraay junior lyrisch: 'Het interesseert me echt geen ene reet, want het is wél een winnaar'

Hans Kraay junior heeft de loftrompet gestoken over PSV-aanvaller . De buitenspeler 'pijnigde' met zijn twee treffers voor de Eindhovenaren zijn oude werkgever Ajax in de titelstrijd.

Na tien minuten spelen in De Kuip leek het een kansloze zaak voor PSV tegen Feyenoord. De regerend landskampioen keek tegen een 2-0 achterstand aan en moest vrezen voor meer tegentreffers. PSV hield de schade beperkt en door een doelpunt van Ivan Perisic en twee treffers van Noa Lang boog de ploeg van Peter Bosz de achterstand om in een 2-3 overwinning.

"Ongelooflijk, wat een opwindend weekeinde is dit geweest, met een geweldig Robin van Persie-Feyenoord in de eerste helft tegen PSV en vervolgens Noa Lang die zijn doelpuntenschoenen aantrok", blikt Kraay junior in gesprek met Voetbal International terug op de afgelopen speelronde in de Eredivisie.

Lang kan op de nodige complimenten rekenen van Kraay junior. "Ik moet eerlijk zeggen: ik ben niet geïnteresseerd in wat andere mensen van Noa Lang vinden. Ze vinden van Noa Lang dat-ie Marokkaans praat, dat-ie een tattoo of twee, drie te veel heeft, dat-ie af en toe in een interview prrrrt zegt; het interesseert me echt geen ene reet, want het is wél een winnaar", aldus de analist.

De excentrieke Lang werd in De Kuip veelvuldig uitgefloten en naar toegezongen, iets wat de aanvaller zelf heeft opgerakeld. "Door altijd te zeggen dat-ie liever bij Ajax of PSV speelt dan bij Feyenoord", vervolgt Kraay junior. "En dan snap ik ook de Feyenoord-supporters wel dat ze ’m uitfluiten bij elk balcontact. Maar dan zegt-ie na afloop tegen me, als ik hem vraag of hij dat niet stiekem ook een beetje lekker vindt, dat uitfluiten: ik ga er eigenlijk best goed op, Hans, ik vind het wel prettig. Als ze mijn kinderen, mijn vrouw en mijn moeder bejegenen, ja, dan moeten ze ook niet boos worden dat ik er effe twee in schiet."

Lang doet Ajax pijn

De ESPN-analist stelt vervolgens dat half Amsterdam in de rust van Feyenoord - PSV koprollen heeft gemaakt, omdat Ajax kampioen zou worden tegen NEC. "Maar Noa Lang heeft inderdaad Ajax gepijnigd en dat is best wel knap. Ik respecteer criticasters, maar hij nog veel meer dan ik, want hij leest alles, hij hoort alles, hij ziet alles en hoe negatief ook, Noa heeft geen lange tenen en is op geen enkele journalist, of analist, of columnist boos, als hij weer eens een verschrikkelijke draai om zijn oren krijgt. Nee, hoor, van Noa Lang mag je alles vinden, vindt Noa Lang", besluit Kraay junior.

