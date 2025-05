Lang bijt fel van zich af na vraag op persconferentie: 'Wat verwacht je?'

verdedigt zijn eigen prestaties dit seizoen. De aanvaller van PSV, die zondagmiddag met twee doelpunten beslissend was tegen Feyenoord (2-3 zege), vindt dat zijn seizoen ‘niet zo slecht is als het wordt gemaakt’.

Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad vraagt Lang daarna of het extra lekker is om ‘nu ook weer een keer écht bepalend’ te zijn. Lang reageert fel: “Nou ja, weer bepalend bent… Ik heb veertien goals en twaalf assists, maar als jij dat nu pas bepalend vindt… Dat is jullie mediawereldje, denk ik.” Elfrink zegt dat gewoon veel van Lang te verwachten. “Ja, prima, ik heb veertien goals en twaalf assists. Ik ben negen maanden geblesseerd geweest. Ik kom gewoon van heel ver. Wat verwacht je, dat het in één rechte lijn omhooggaat? Natuurlijk niet. Ik ben allang blij dat ik zoveel heb kunnen spelen, want dat was aan het begin van het seizoen niet de verwachting.”

Lang kijkt ook in de spiegel wat betreft zijn eigen prestaties. Hij vindt zichzelf een big-game player, maar erkent dat hij meer moet leveren in de ‘kleinere’ wedstrijden. “Daar ben ik het honderd procent mee eens. Ik moet constanter zijn. Maar nogmaals: ik kom van heel ver en heb diep gezeten. Dat vertrouwen in je lichaam heb je niet ineens terug, ook niet na een paar maanden. Jullie weten niet hoe het bij mij elke dag eraan toegaat. Als je me vandaag ziet spelen, zou je denken dat ik tegen bij wijze van spreken PEC Zwolle ook drie keer zou moeten scoren. Dat neem ik mezelf ook kwalijk. Maar ik heb nog steeds veertien goals en twaalf assists, dus het is niet zo slecht als het wordt gemaakt.”

Gedurende de gehele wedstrijd tegen Feyenoord werd Lang uitgefloten. Daar was hij niet van onder de indrul. “Moeten ze weten toch, na vijf of zes keer? Ik heb volgens mij al zes keer tegen ze gescoord, dus ja (vijf keer, red.). Ik houd van zo’n ambiance. Als goede voetballer moet je het in zulke wedstrijden laten zien, als je zo’n warm welkom krijgt. Ik denk dat ik dat wel oké heb gedaan.”

Lang vindt de start van PSV aan de wedstrijd ‘belachelijk’. Feyenoord kwam op een vroege 2-0 voorsprong, wat tot woedde leidde bij trainer Peter Bosz. “Het was in de rust niet zo vriendelijk. De trainer was heel boos, en terecht. Ik schrok ervan”, zegt Lang. “Ik heb hem nog niet zo boos gezien als vandaag. Het ging echt naar schreeuwen toe. Realistisch gezien was de tweede plaats ons doel en die zet je zo op het spel. Ook vergooi je je laatste kans op de titel. Het tekent ook ons karakter hoe we het in de tweede helft hebben omgezet. Ik denk dat we ze bij vlagen hebben weggeblazen, wat zij in de eerste twintig minuten bij ons deden.”

