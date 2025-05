Noa Lang onthult: 'Makkelie kwam naar me toe en zei...'

heeft geen spijt van zijn provocaties tijdens en na de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. De aanvaller werd de gehele wedstrijd uitgefloten en haalde na zijn twee doelpunten zijn gram bij het thuispubliek. Ook na afloop van de wedstrijd maande hij het Feyenoord-publiek tot stilte.

“Het was gezellig. Ik weet van tevoren al hoe ik hier ontvangen ga worden, om het zo maar te zeggen. Aan mij de taak om mijn kop erbij te houden en ze stil te krijgen. Ze fluiten me altijd uit, maar ik heb volgens mij vijf keer tegen ze gescoord, dus vooral blijven fluiten”, zegt Lang in een interview met ESPN. “We hebben hier lekker gewonnen. Ze bekijken het maar allemaal.”

Over zijn provocaties na de wedstrijd zegt Lang: “Dat is ook een beetje m’n karakter. Als je me de hele wedstrijd provoceert… De scheidsrechter (Danny Makkelie, red.) kwam ook een paar keer naar me toe en zei: ‘Als het te veel wordt, moet je het zeggen.’ Maar het interesseert me niet. Het maakt mij alleen maar sterker en ik geniet er ook van.”

“Dan is het ook een beetje mijn karakter om terug te provoceren. Daar moet je ook een beetje tegen kunnen, toch? Als je de meest rare dingen roept over mijn kinderen en over mijn moeder, dan moet je wel tegen een stootje kunnen als je met 2-3 eraf gaat in eigen huis, met twee keer Noa Lang. Een fijne zondag en een fijne Moederdag, ciao.”

Op die wijze sluit Lang het interview af. Even daarvoor gaf hij ook toelichting op ht spelverloop. Feyenoord stond na tien minuten al op een 2-0 voorsprong. “Het was schandalig hoe we begonnen aan de wedstrijd. De hele eerste helft was belachelijk. Ik denk niet dat Feyenoord er voetballend echt onderuit kwam, ze schoten de ballen gewoon weg en werden daaruit gevaarlijk.”

'Heb Peter Bosz nooit zo boos gezien'

Hans Kraay junior reageert door te zeggen dat Feyenoord in de eerste twintig minuten wel degelijk PSV bij de strot greep. “Ja zeker”, erkent Lang. “Maar dat weet je van tevoren. Zij moesten winnen. Wij in principe ook, maar zij ook zeker om nog tweede te kunnen worden. Hoe wij dan aan de eerste helft beginnen is belachelijk.”

Trainer Peter Bosz was ook niet te spreken over de eerste helft, zegt Lang. “Ik heb hem nog nooit zo boos gezien als vandaag. Ik kan beter niet herhalen wat hij zei, maar hij was heel boos. Vooral op het collectief.”

