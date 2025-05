Noa Lang zorgt voor escalatie ná Feyenoord - PSV: Hadj Moussa is het zat en grijpt in

was zondag met twee doelpunten de grote man bij PSV in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-3). De linksbuiten haalde na beide treffers zijn gram richting de supporters van Feyenoord en deed dat na afloop opnieuw. Feyenoorder was daar niet van gediend.

Het was zondag een bewogen middag voor Lang. De voormalig jeugdspeler van Feyenoord werd vanaf het eerste fluitsignaal massaal uitgefloten door de supporters van de Rotterdamse club. Nadat Lang de 2-2 en de 2-3 diep in blessuretijd voor zijn rekening had genomen, provoceerde hij de fans van Feyenoord opzichtig.

Lang zat na het laatste fluitsignaal overduidelijk nog hoog in de emoties. De aanvaller van PSV legde de achtergebleven Feyenoord-fans in De Kuip opnieuw het zwijgen op, door zijn rechterwijsvinger voor zijn lippen te houden. Lang daagde Het Legioen daarbij uit om meer geluid te produceren.

Hadj Moussa was niet gediend van het gedrag van Lang en haalde de PSV’er weg bij de supporters. Ook aanvoerder Luuk de Jong moest ingrijpen en haalde Langs uiteindelijk weg.

