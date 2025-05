Noa Lang provoceert Feyenoord-publiek: 'Dit is heel erg stom!'

heeft na zijn doelpunt bij Feyenoord – PSV zijn gram gehaald bij de fans van de thuisploeg. De linksbuiten, die gedurende de hele wedstrijd werd uitgefloten, juichte uitbundig voor het thuispubliek en toonde de achterkant van zijn shirt.

Achttien minuten voor tijd maakte Lang de 2-2. De buitenspeler trok naar binnen in het strafschopgebied en schoot raak in de linkerhoek. De bal leek houdbaar voor Timon Wellenreuther, maar de keeper van Feyenoord was niet doortastend genoeg.

Artikel gaat verder onder video

Lang toonde eerst de achterkant van zijn shirt richting het publiek, maar draaide zich daarna om triomfantelijk op de boarding te gaan staan. “Dit is heel erg stom!”, reageerde commentator Leo Oldenburger. “Vier je goal met je ploeggenoten. Natuurlijk word je de hele wedstrijd uitgefloten, dat weet je. Het is maar goed dat er netten hangen.” De fans gooiden bekers richting Lang, die werden opgevangen door de netten.

Lang speelde tussen 2005 en 2013 in de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij vertrok in 2013 naar Ajax, de club waar hij ook daadwerkelijk supporter van was. Sinds 2023 staat Lang onder contract bij PSV.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Noa Lang maakt gelijk en laat het weten aan het Feyenoord-publiek 😳#feypsv — ESPN NL (@ESPNnl) May 11, 2025