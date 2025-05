Lang zet Feyenoord - PSV volledig op zijn kop: titelstrijd nog niet beslist

PSV heeft zondag op spectaculaire wijze de topper tegen Feyenoord gewonnen. Het werd 2-3 in De Kuip, nadat Feyenoord een 2-0 voorsprong weggaf. Daarmee heeft PSV de tweede plek en Champions League-voetbal veiliggesteld. maakte de laatste twee doelpunten van de wedstrijd en haalde uitbundig zijn gram bij het Feyenoord-publiek. Door het resultaat kan Ajax zondag nog niet officieel kampioen worden. De subtopper tussen nummer vijf FC Twente en nummer vier FC Utrecht eindigde tegelijkertijd in 2-0.

Feyenoord – PSV 2-3

Met twee doelpunten in de eerste tien minuten kende Feyenoord een absolute droomstart. De 1-0 kwam van de beste Feyenoord-aanvaller van het seizoen: Igor Paixão. De Braziliaan werd weggestuurd door een lange bal van doelman Timon Wellenreuther, waar de defensie van PSV zich op verkeek. Paixão dook op voor Walter Benítez en wipte de bal behendig over de keeper van PSV.

Even daarna leidde Anis Hadj Moussa de 2-0 in met een dieptepass uit de draai. Het meeste werk werd echter verricht door Givairo Read. De opgestoomde rechtsback ontving de pass, liep door richting het strafschopgebied en schoot diagonaal raak via de binnenkant van de paal. De doelpunten leidden niet alleen tot grote vreugde in De Kuip – het gejuich van Robin van Persie was uitbundig – maar ook in Amsterdam.

De bliksemstart bleek niet per se een opmaat voor de rest van de wedstrijd. In de eerste helft was PSV weliswaar van slag, maar na de pauze vonden de bezoekers vaker de ruimte en de weg naar voren. In minuut vijftig nam Ivan Perisic de aansluitingstreffer voor zijn rekening met een overtuigend schot in de bovenhoek. De Eindhovenaren bleven in de daaropvolgende fase de bovenliggende partij.

De gelijkmaker kwam uitgerekend van Noa Lang, die gedurende de hele wedstrijd werd uitgefloten. Achttien minuten voor tijd maakte hij de 2-2. De buitenspeler trok naar binnen in het strafschopgebied en schoot raak in de linkerhoek. De bal leek houdbaar voor Timon Wellenreuther, maar de keeper van Feyenoord was niet doortastend genoeg. Lang provoceerde het Feyenoord-publiek, die triomfantelijk op de boarding te staan.

Vlak voor tijd incasseerde Read nog een rode kaart, nadat hij zichzelf in de problemen bracht en genoodzaakt was om Lang onderuit te halen. Met een man meer dacht PSV vlak daarna op voorsprong te komen. Een doelpunt van Malik Tillman werd afgekeurd omdat De Jong buitenspel stond in de aanloop. Dat was althans het verdict van de grensrechter, waar de VAR zich na een interventie van circa vier minuten bij aansloot. Diep in de blessuretijd bepaalde Lang alsnog de eindstand op 2-3.

FC Twente – FC Utrecht 2-0

Utrecht wist niet te profiteren van de nederlaag van Feyenoord. De ploeg van Ron Jans verloor zelf met 2-0 van FC Twente. Het gat tussen Feyenoord en Utrecht is nog steeds drie punten, met nog twee wedstrijden te gaan. Feyenoord heeft een beter doelsaldo en heeft aan één overwinning (op RKC Waalwijk of sc Heerenveen) genoeg om de derde plek veilig te stellen.

Twente opende de score na twintig minuten spelen. Sem Steijn verstuurde een fraaie lange bal richting Michel Vlap, die behendig aannam in het strafschopgebied en beheerst afrondde. Utrecht zette daarna de tegenaanval in. Miliano Jonathans knalde op de paal en een doelpunt van Paxten Aaronson werd afgekeurd wegens buitenspel. Twente trok de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe, al was de 2-0 wel controversieel.

Na een indraaiende hoekschop van Vlap verlengde Daan Rots de bal richting doel. Hij vond de linkerhoek. Bij de paal deed Bas Kuipers nog een serieuze poging om de bal te koppen, maar hij raakte de bal niet. Hoewel de beweging van Kuipers van invloed leek op de wijze waarop Vasilis Barkas zichzelf houding gaf, concludeerde arbiter Marc Nagtegaal na het zien van de beelden dat er geen sprake was van strafbaar buitenspel. Zodoende won Twente met 2-0.

