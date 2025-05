Ajax-supporters zorgen voor unieke beelden tijdens Feyenoord-PSV

De supporters van Ajax juichen zondag bij hoge uitzondering voor aartsrivaal Feyenoord, dat de Amsterdammers de helpende hand kan toesteken in de titelstrijd door in eigen huis te winnen van PSV. Feyenoord overrompelde de regerend landskampioen in de openingsfase, wat leidt tot gelukzalige taferelen in de hoofdstad.

Ajax weet dat het vandaag de landstitel definitief kan veiligstellen, mits PSV onderuitgaat in De Kuip én als het zelf weet te winnen van NEC (aftrap 16.45 uur). Aan die eerste voorwaarde lijkt in ieder geval voldaan te gaan worden. Feyenoord schoot in de topper tegen PSV uit de startblokken en kwam al binnen vijf minuten op een 1-0 voorsprong door Igor Paixão, die een lange bal van doelman Timon Wellenreuther op waarde schatte en Walter Benítez met een listig stiftje kansloos liet: 1-0. Nog binnen tien minuten was het zelfs al 2-0, toen Anis Hadj Moussa de doorgelopen rechtsback Givairo Read diep stuurde en de oud-speler van FC Volendam de verre hoek vond.

De fans van Ajax volgen de ontwikkelingen in De Kuip uiteraard met grote belangstelling en zijn vanzelfsprekend dolblij met de achterstand van PSV. In de binnenstad wordt zelfs openlijk gejuicht voor de aartsrivaal, wat zorgt voor tamelijk unieke beelden op X. Ook rond de Johan Cruijff ArenA wordt de voorsprong van Feyenoord met gejuich begroet door de reeds aanwezige Ajax-fans. Uit beelden die Fabian Nagtzaam (directeur-bestuurder van de Supportersverening Ajax) en ESPN op het sociale medium delen blijkt dat er zelfs al vuurwerk wordt afgestoken buiten het stadion.

