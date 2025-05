Ajax-icoon is boos en sluit terugkeer uit: 'Nu is het te laat'

Simon Tahamata (68) zegt in een interview met AT5 dat hij 'boos' is op de clubleiding van Ajax. Het 68-jarige clubicoon hoopte na zijn plotselinge vertrek als jeugdtrainer in 2024 weer terug te kunnen keren bij zijn oude liefde. Ondanks uitlatingen vanuit Ajax, dat bezwoer 'goed contact' met de voormalig buitenspeler te hebben, is er tot op heden nog geen enkele sprake van toenadering geweest, benadrukt Tahamata, die de deur nu zélf dichtgooit.

Na het beëindigen van zijn spelersloopbaan was Tahamata tussen 2004 en 2009 en daarna van 2014 tot 2024 als techniektrainer actief in de jeugdopleiding van Ajax. Hij vertrok plotseling in maart 2024. Tahamata zette sinds zijn vertrek een voetbalschool in de Duitse hoofdstad Berlijn op, waar hij inmiddels niet meer bij betrokken is. Hij uitte zich meermaals kritisch over de manier waarop Ajax met zijn clubiconen omgaat.

Marijn Beuker, directeur voetbalzaken bij Ajax, liet zich er vorige maand in het programma Goedemorgen Eredivisie over uit. “Met Simon zijn we goed in contact. Een terugkeer is iets om naar te kijken. Wat hij wil, wat willen wij en wat past? Laten we het daar eerst met hem over hebben”, zei Beuker. Tahamata's zaakwaarnemer Ahmed Abdelkader liet ruim een week geleden nog weten dat zijn cliënt inmiddels drie aanbiedingen op zak had, maar dat daar nog altijd geen toenadering vanuit Ajax bij zit. De belangenbehartiger meldde voorts dat Tahamata 'begin mei' de knoop zou gaan doorhakken over zijn toekomst.

Tahamata boos op Ajax: 'Ze spelen een beetje met me, dit verdien ik niet'

Tahamata wilde eerder niet uitweiden over de reden van zijn vertrek in 2024, AT5 schrijft dat het halveren van zijn aantal uren (naar twintig uur per week) de oorzaak was. Tahamata baalt ervan dat hij tot op de dag van vandaag niets gehoord heft van Ajax over de door hem zo vurig gewenste terugkeer. "Ik ben boos, omdat ze zeggen dat ze goed contact met mij hebben, maar ze laten me gewoon links liggen. Ze spelen een beetje met me, dat verdien ik niet."

Tahamata sluit de deur voor Ajax: 'Nu is het te laat'

De Amsterdamse stadszender vraagt Tahamata vervolgens of hij de telefoon nog op zal nemen, als Ajax nu alsnog zou bellen. Daarop komt het clubicoon met een duidelijk antwoord: "Dat hadden ze dan vanaf het begin moeten doen, toen ze wisten dat ik terug naar huis kwam. Toen hadden ze moeten zeggen: 'we gaan Simon terughalen'. Nu is het te laat", aldus Tahamata.

