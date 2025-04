‘Molensteen’ om de nek van Ajax: Kroes moet ‘als de wiedeweerga’ aan de bak

Alex Kroes staat bij Ajax een ‘hectische’ zomer te wachten, zo schetst De Telegraaf. De Amsterdammers kunnen zich zondag definitief verzekeren van deelname aan de competitiefase van de Champions League. Toch betekent dat niet alleen maar goed nieuws, aangezien de negen resterende aankopen van Sven Mislintat vanaf dat moment anderhalf keer zoveel salaris gaan verdienen.

De afgelopen twee transferwindows deed Kroes al zijn uiterste best om de aankopen van Mislintat te slijten. De Duitser haalde in de zomer van 2023 liefst twaalf spelers naar de Johan Cruijff ArenA, waarvan het grootste deel werd bestempeld als miskoop. Georges Mikautadze, Benjamin Tahirovic en Diant Ramaj werden met succes van de hand gedaan, maar de rest staat nog altijd onder contract bij Ajax. Doordat deze spelers bij Ajax een stuk meer verdienen dan elders het geval zou zijn, kon het grootste deel slechts worden verhuurd. Het probleem voor Kroes: zodra Ajax zeker is van deelname aan de competitiefase van de Champions League, stijgen de salarissen van de Mislintat-aankopen met vijftig procent. Daar kan Ajax zich zondag al van verzekeren, bij een zege op bezoek bij FC Utrecht. Daarom moet de technisch directeur volgens de krant ‘als de wiedeweerga’ aan de bak om deze spelers te slijten.

Van alle aankopen van Mislintat, zijn alleen Josip Sutalo en Anton Gaaei komend seizoen nog welkom bij Ajax. Chuba Akpom, Carlos Forbs, Jakov Medic en Borna Sosa werden allen verhuurd met optie tot koop, waarvan het alleen bij de laatste twee mogelijk lijkt dat de afgesproken optie gelicht gaat worden. Sivert Mannsverk keert komende zomer hoe dan ook terug van zijn verhuurperiode, terwijl de huur van Gaston Avila nog tot het einde van het kalenderjaar duurt. Branco van den Boomen is nog wel in Amsterdam, maar ook van hem wil Ajax deze zomer af.

In een poging duidelijk te maken dat de terugkerende huurlingen beter zo snel mogelijk op zoek kunnen naar een nieuwe club, heeft Kroes enkele zaakwaarnemers al ingelicht dat ze in Amsterdam niet meer welkom zijn bij het eerste elftal. Zodra ze zich weer bij Ajax melden, zullen ze door moeten naar de tweede kleedkamer, om aan te sluiten bij Jong Ajax. Voor Kroes is het van groot belang in de komende ‘hectische’ transferperiode zo veel mogelijk Mislintat-aankopen definitief van de hand te doen, om zo ruimte te creëren in het salarishuis voor het versterken van de selectie.

