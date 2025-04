Ajax-vertrek aanstaande: 'Voor alle partijen het beste'

De kans is groot dat Ajax aan het einde van het lopende seizoen afscheid neemt van , zo stelt Wessel Kroon in de podcast Transferpioniers. De inmiddels 24-jarige doelman kwam in 2021 voor een miljoen euro over van Go Ahead Eagles, maar zijn perspectief op speeltijd is inmiddels dusdanig vertroebeld dat een vertrek volgens Kroon 'voor alle partijen het beste' zou zijn.

Op 6 maart jongstleden moest Gorter plotseling aan de bak in het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt. Eerste keus Remko Pasveer viel in de Johan Cruijff ArenA na een klein halfuur spelen - bij een 1-0 voorsprong - geblesseerd uit. Omdat winteraanwinst Matheus op dat moment nog niet speelgerechtigd was, kwam Gorter van de bank om de routinier te vervangen. Kort na zijn entree incasseerde de doelman de 1-1 van Hugo Larsson, twintig minuten voor tijd maakte Ellyes Skhiri de beslissende 1-2. Ajax bewoog vervolgens hemel en aarde om Matheus tóch in te mogen schrijven voor de return, en vond daarin uiteindelijk gehoor bij de UEFA. Een B-elftal van de Amsterdammers ging in Duitsland echter fors onderuit (4-1), waardoor de Europese uitschakeling een feit was.

Kroon, bekend van de Pantelic Podcast en Ajax Showtime, laat zijn licht schijnen over de keeperssituatie bij Ajax voor volgend seizoen. "Ik vind dat een derde keeper altijd eentje uit je eigen jeugd zou moeten kunnen zijn", stelt Kroon. "Als ik nu de keuze zou moeten maken uit een van de keepers van Jong Ajax, dan valt de keuze duidelijk op Paul Reverson. Ook omdat ik dat een echte Ajax-keeper vind. Hij is heel sterk aan de bal en heeft ook bewezen dat hij goede reflexen heeft. Ik denk dat hij meer een Ajax-keeper is dan Charlie Setford, dus ik zou hem derde keeper maken. Dan is de kwestie Matheus of Pasveer nog een soort ingewikkeld, omdat je weet dat Pasveer nu echt oud wordt. Dan is het niet meer dan logisch dat hij op een gegeven moment wat pijntjes krijgt, zoals nu ook. Daar kun je niet meer op bouwen, dat dat de enige sterke keeper is in je selectie. Dus ik zou Matheus, als hij het niveau dat hij nu haalt, er zeker bij houden." Ajax huurt de Braziliaan sinds afgelopen winter van SC Braga, en heeft daarbij naar verluidt een koopoptie ter waarde van zo'n 2,5 miljoen euro bedongen.

'Zijn perspectief bij Ajax is niet meer zo goed, hij krijgt zijn kansen ook niet meer'

Voor Gorter zou volgend seizoen dus geen plaats meer zijn, waardoor een vertrek op het juiste moment zou komen. "Ik denk dat dat voor alle partijen het beste is", zegt Kroon. "Ik kan me voorstellen dat het voor hem mentaal lastig was tegen Frankfurt. Hij dacht eindelijk zijn kans te krijgen, maar Ajax heeft er alles aan gedaan om Matheus in te schrijven voor de uitwedstrijd. Dat komt ook niet lekker over. En ik denk dat voor Gorter het perspectief ook niet meer zo goed is bij Ajax, die krijgt zijn kansen ook niet meer. En als hij hem krijgt, dan is het in no-time alweer gedaan." Bovendien heeft Gorter in de zestien wedstrijden die hij tot nu toe heeft mogen spelen in Ajax 1 ook geen onuitwisbare indruk achtergelaten op Kroon: "Ik denk dat hij niet genoeg heeft laten zien dat hij in potentie een topkeeper is voor Ajax." Gorter heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2026.

Wie moet volgend seizoen eerste keeper van Ajax worden? Laden... 26.7% Remko Pasveer 62.2% Matheus 11.1% Anders, namelijk 90 stemmen

