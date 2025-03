Ajax doet ultieme poging bij de UEFA: 'Denken dat de regels dit toestaan'

Ajax heeft een officieel verzoek ingediend bij de UEFA om reservedoelman komende donderdag speelgerechtigd te krijgen voor de return tegen Eintracht Frankfurt. De Braziliaan werd afgelopen winter niet ingeschreven voor de Europa League, waardoor de geblesseerd geraakte eerste keeper afgelopen week moest worden vervangen door .

Matheus kwam in de winterse transferperiode over van SC Braga en is in de pikorde de tweede man achter Pasveer. Inmiddels heeft de Braziliaan drie competitieduels voor Ajax achter zijn naam, waarin hij telkens zijn doel schoon wist te houden. Voor de Europa League is hij echter niet beschikbaar: Ajax besloot om Davy Klaassen, Oliver Edvardsen en Lucas Rosa deze winter aan te wijzen voor de drie beschikbare plaatsen op de UEFA-lijst.

Pasveer moest afgelopen donderdag halverwege de eerste helft van het thuisduel met Eintracht naar de kant met een liesblessure, die hem minimaal enkele weken aan de kant houdt. Gorter kwam daarom van de bank, waarna Ajax de 1-0 voorsprong niet wist vast te houden en met 1-2 verloor. Ajax hoopt echter om Matheus komende donderdag bij de return wél te kunnen opstellen, zo bevestigt trainer Francesco Farioli zondag na afloop van de 0-1 zege bij PEC Zwolle.

"We denken dat de regels dit toestaan", zegt de Italiaanse oefenmeester. "Het is nu afwachten welk antwoord we krijgen", aldus Farioli. Volgens de UEFA-reglementen mogen clubs een extra keeper inschrijven indien twee keepers minstens dertig dagen vanwege een blessure niet inzetbaar zijn. Dit moet medisch worden aangetoond bij de Europese voetbalbond. Aangezien alleen Pasveer op dit moment in de lappenmand zit, lijkt die vlieger voor Ajax dus niet op te gaan, maar daar denkt de club zelf dus anders over.

