VAR brengt redding: matig Ajax zet nieuwe stap naar de titel

Ajax heeft op bezoek bij PEC Zwolle een belangrijke zege geboekt. De Amsterdammers beleefden een lastige middag in het MAC³PARK Stadion, maar mede door een VAR-ingreep wist de koploper toch met 0-1 te winnen. was de gevierde man: hij scoorde uit een strafschop.

Het was beslist geen spektakel in Zwolle. De thuisploeg had een duidelijk strijdplan. De mannen van Johnny Jansen lieten de bezoekers het spel maken en zochten hier en daar naar counters. Ajax was echter niet van plan om er vol op te klappen en PEC bij de keel te grijpen. Dit resulteerde in een saaie eerste helft, met weinig kansen. Het uitvallen van Brian Brobbey in de openingsfase betekende een domper voor Ajax.

Het grootste spektakel was vlak voor het startsignaal. Ajax bestaat volgende week 125 jaar en de fans van de Amsterdammers namen een voorschot op de festiviteiten. Met een spandoek, vlaggen en een choreo begon de wedstrijd sfeervol,

Alleen in de slotfase van de eerste helft kreeg Ajax een aantal kansjes. De recordkampioen nam wat meer risico en dat resulteerde in kansen voor Kian Fitz-Jim en Mika Godts, maar mede door de goed keepende Jasper Schendelaar gingen beide ploegen met een 0-0 tussenstand aan de thee.

Tien minuten voor tijd leek Steven Berghuis de wedstrijd in het slot te gooien. De multifunctionele Ajacied kapte naar binnen en zocht de verre hoek. De bal leek perfect geplaatst, maar PEC-doelman Jasper Schendelaar wist de bal net genoeg aan te raken waardoor de inzet naast ging.

In de eindfase gooide PEC er nog een slotoffensief uit, maar de Zwollenaren wisten niks te forceren. Na het laatste fluitsignaal werd er een feestje gevierd in het uitvak, want Ajax heeft weer een nieuwe stap richting de titel gezet.