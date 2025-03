MAC³PARK Stadion steekt de draak met Jorthy Mokio na beschamend moment

Jorthy Mokio beleeft een stormachtige ontwikkeling bij Ajax, maar speelde zondag een zwakke wedstrijd tegen PEC Zwolle. Een mislukt schot in de slotfase was exemplarisch voor zijn optreden.

In de 81ste minuut van de wedstrijd legde Oliver Edvardsen de bal klaar voor Mokio, die aan de rand van het strafschopgebied veel ruimte had om uit te halen. Hij schoot de bal tegendraads bijzonder ver over en naast. De fans in het MAC³PARK Stadion staken met gelach en gejuich een beetje de draak met Mokio, ondanks dat Ajax op dat moment met 0-1 aan de leiding ging.

Commentator Sjors Blaauw van ESPN stelde dat het schot van Mokio ‘zijn wedstrijd een beetje typeert’. “Er lukt weinig, hij probeert veel. Uitstekend voorbereid door Edvardsen, de bal hobbelt een beetje, en dan ontbreekt de controle bij de piepjonge Belg.” Ook op sociaal medium X werd volop gereageerd op de misser.

