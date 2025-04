'Gat tussen Ajax en AZ is een gigantische schande'

AZ kan zijn seizoen komende maandag bekronen met bekerwinst, maar had ook veel dichter in de buurt van Ajax moeten staan, vindt Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf zag de ploeg van Maarten Martens twee keer veel sterker zijn tegen de huidige Eredivisie-koploper.

Het gat tussen AZ en Ajax is momenteel maar liefst 27 punten. De Alkmaarders begonnen nog goed aan de competitie, maar vallen de laatste tijd volledig door de mand. In de laatste zes Eredivisieduels werden er slechts drie punten gepakt, en dat zonder overwinning. AZ reikte weliswaar ver in de Europa League, maar is nu afhankelijk van de bekerfinale om het seizoen met een goed gevoel af te sluiten. De roodwitte formatie kan in de competitie eigenlijk maximaal nog vijfde worden en in het slechtste geval op de zevende stek eindigen.

Die enorme achterstand van AZ op Ajax van dus 27 punten vindt Verweij 'enorm onbegrijpelijk', zo stelt hij tijdens Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. "AZ heeft dit seizoen twee keer van Ajax gewonnen, een keer in de beker en een keer in de competitie, en in de competitie een keer gelijkgespeeld."

De journalist van De Telegraaf zag de ploeg van Martens een zeer goed niveau halen. "Eigenlijk was Ajax in bijna al die wedstrijden kansloos. Die thuiswedstrijd (voor Ajax, red.) dan niet, die 2-2", doelt Verweij op de meest recente wedstrijd van 16 maart jongstleden. De Ajax-watcher trekt dan ook een pijnlijke conclusie. "Dat gat, dat er tussen Ajax en AZ is ontstaan, is eigenlijk een gigantische schande voor AZ."

