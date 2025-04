Ajax maakt geen haast met terugkeer clubicoon: 'Nog altijd geen contact gezocht'

Ajax heeft nog altijd geen contact opgenomen Simon Tahamata over een terugkeer, zo laat Ahmded Abdelkader, de zaakwaarnemer van het 68-jarige clubicoon, weten aan Ajax Showtime. Tahamata zou dolgraag weer aan de slag gaan bij de club die hij eerder jarenlang als speler én jeugdtrainer diende, maar wacht nog steeds op een toenadering vanuit Ajax.

Na het beëindigen van zijn spelersloopbaan was Tahamata tussen 2004 en 2009 en daarna van 2014 tot 2024 als techniektrainer actief in de jeugdopleiding van Ajax. Hij vertrok plotseling in maart 2024. Tahamata zette sinds zijn vertrek een voetbalschool in de Duitse hoofdstad Berlijn op. Hij uitte zich meermaals kritisch over de manier waarop Ajax met zijn clubiconen omgaat. Tot op heden liet Tahamata in het midden waarom hij niet meer in Amsterdam werkzaam is.

Marijn Beuker, directeur voetbalzaken bij Ajax, liet zich er vorige maand in het programma Goedemorgen Eredivisie over uit. “Met Simon zijn we goed in contact. Een terugkeer is iets om naar te kijken. Wat hij wil, wat willen wij en wat past? Laten we het daar eerst met hem over hebben”, zei Beuker. Zaakwaarnemer Abdelkader laat echter weten dat er 'nog altijd geen contact gezocht is' vanuit Ajax.

Tahamata zou inmiddels wel drie andere aanbiedingen op zak hebben. Abdelkader wil niet vertellen om welke clubs het gaat, maar zegt wel dat er geen aanbieding uit Nederland binnen is gekomen. Eén van de drie geïnteresseerde clubs komt uit het Midden-Oosten. Tahamata zal snel duidelijkheid gaan verschaffen over zijn toekomst: volgens Abdelkader hakt hij 'ergens in mei' de knoop door.

