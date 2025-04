'Dat is de nachtmerrie van elke Ajax-supporter'

Mike Verweij weet wat ‘de nachtmerrie van elke Ajax-supporter’ is. Dat vertelt hij in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. Zondag komt Sparta Rotterdam op bezoek in Amsterdam, waar voormalig Ajax-hoofdtrainer Maurice Steijn zijn oude ploeg pijn kan doen.

Presentator Pim Sedee begint over het treffen tussen Ajax en Sparta Rotterdam van aanstaande zondag: “De wraak van Maurice Steijn.” Verweij weet wat een overwinning van Sparta in de Johan Cruijff ArenA zou betekenen: “Dat is een beetje de nachtmerrie van elke Ajax-supporter.”

Artikel gaat verder onder video

Ajax ontvangt geweldig nieuws: geen sancties voor Alex Kroes

Verweij benoemt dat het seizoen ervoor onder Steijn geen succes was: “Vooral door toedoen van Sven Mislintat, die hem opzadelde met spelers waar hij helemaal niks mee kon. Als hij had geluisterd naar Maurice Steijn en een aantal van de spelers had gehaald die Maurice Steijn wilde hebben, dan had Maurice Steijn het, denk ik, veel beter gedaan dan nu. Dat was ook niet zo heel moeilijk, want het ging echt niet goed.”

“Maar daar gruwelen de fans natuurlijk van, dat het uitgerekend Maurice Steijn zou zijn die zondag Ajax…” Valentijn Driessen ziet een resultaat voor Steijn in Amsterdam niet gebeuren: “Waarom zou Sparta daar ineens punten halen?” Mocht Steijn daadwerkelijk ‘wraak nemen’ en winnen van Ajax, dan kan PSV het gat met de koploper verkleinen naar drie punten.

