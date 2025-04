Ajax ontvangt geweldig nieuws: geen sancties voor Alex Kroes

Technisch directeur Alex Kroes krijgt van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geen sancties opgelegd. Dat meldt Ajax in een persbericht. Het onderzoek dat liep naar Kroes vanwege vermeend handelen met voorkennis is afgerond.

Kroes stapte op 15 maart 2024 over naar Ajax, na zijn periode als directeur International Football Strategy bij AZ. Zijn overstap verliep echter niet vlekkeloos. De KNVB legde Kroes een schorsing op, vanwege het feit dat hij aandelen van Ajax zou hebben gekocht, en daarmee met voorkennis zou hebben gehandeld.

In april van 2024 kon Kroes alsnog bij Ajax aan de slag, als technisch directeur, in plaats van de beoogde functie als algemeen directeur.

De AFM kwalificeert de actie van Kroes weldegelijk als 'handelen met voorwetenschap', maar deelt slechts een waarschuwing uit. Er volgen geen sancties.

Persbericht Ajax

"AFC Ajax NV en Alex Kroes zijn door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geïnformeerd over onderzoeken die door de AFM, als toezichthouder van de financiële markten, zijn afgerond. De AFM heeft laten weten geen sancties op te leggen.

Met betrekking tot Ajax deed de AFM onderzoek naar de rol van de club bij zowel het proces van de voorgenomen benoeming als de schorsing van Alex Kroes, in relatie tot de geldende vereisten omtrent voorwetenschap. Bij Kroes deed de AFM onderzoek naar vermeende handel met voorwetenschap in de periode van zijn voordracht.

De AFM kwalificeerde de informatie, dat de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax in de zomer van 2023 het voornemen had om Alex Kroes voor te dragen als algemeen directeur van Ajax, als voorwetenschap.

Het gesprek tussen de AFM en Ajax werd door de toezichthouder gekwalificeerd als ‘norminformerend’, waarin de AFM liet weten geen overtreding te hebben vastgesteld. Wel verwacht de AFM dat Ajax de huidige en toekomstige handelswijze met betrekking tot het omgaan met voorwetenschap aanscherpt. De club heeft de AFM meegedeeld de interne processen met betrekking tot omgang met voorwetenschap sinds voornoemde gebeurtenissen significant te hebben verbeterd en in overeenstemming te hebben gebracht met de geldende wet- en regelgeving.

De AFM stelde vast dat Alex Kroes met voorwetenschap heeft gehandeld en gaf Kroes hiervoor een waarschuwing. De huidige technisch directeur van Ajax had, zo oordeelde de AFM, in de zomer van 2023 nauwkeuriger moeten zijn in het naleven van de wetten en regels omtrent voorwetenschap.

Ajax en Alex Kroes hechten er veel waarde aan dat beide onderzoeken zijn afgerond en beschouwen beide zaken na de gesprekken bij de AFM als afgedaan."

