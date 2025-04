Ajax komt om precies 14.14 uur met een van de mooiste acties van de afgelopen jaren

Het is 25 april en deze datum staat bij Ajax in het teken van de geboortedag van Johan Cruijff. De legendarische oud-voetballer van onder meer Ajax, FC Barcelona en het Nederlands elftal zou vrijdag zijn 78e verjaardag vieren, maar overleed inmiddels alweer negen jaar geleden. Ajax is de grootste voetballer uit de clubhistorie en het Nederlandse voetbal natuurlijk niet vergeten. Dat blijkt maar weer eens uit een nieuw beeld van Cruijff dat vrijdag om precies 14.14 uur is onthuld in de Johan Cruijff ArenA.

Cruijff streek op zeer jonge leeftijd neer in de jeugdopleiding van Ajax en brak al snel door in de hoofdmacht. De Amsterdammer zou met de club grootse successen boeken, zowel in eigen land als daarbuiten. Zo won Cruijff tijdens zijn eerste periode bij Ajax driemaal de toenmalige Europa Cup I en eenmaal de wereldbeker. Cruijff maakte in de zomer van 1973 de overstap naar FC Barcelona. Na omzwervingen bij Los Angeles Aztecs, Diplomats en UD Levante keerde hij in 1981 terug bij Ajax. Zijn loopbaan sloot hij af bij aartsrivaal Feyenoord, waarmee hij kampioen van Nederland werd.

Cruijff speelde uiteindelijk 351 wedstrijden voor Ajax 1, waarin hij 254 keer scoorde en 202 assists verzorgde. De legendarische nummer 14 is ook een paar jaar trainer geweest van Ajax. Het stadion van de recordkampioen draagt inmiddels al een paar jaar zijn naam. Buiten de Johan Cruijff ArenA staat een beeld van de voormalig voetballer en hoofdtrainer en vrijdagmiddag is er op zijn 78e geboortedag dus ook ín het stadion een beeld van hem onthuld. “Op de 78e geboortedag van Johan Cruijff is vrijdag om precies 14.14 uur een nieuw beeld van de Ajax-legende onthuld. Het bronzen beeld van Cruijff is zichtbaar op het balkon van de Sky Club, boven de Koninklijke Loge, in het stadion dat naar hem vernoemd is. Sjaak Swart onthulde het kunstwerk”, zo klinkt het op de clubsite.

Ten Hag: 'Ik ben niet jaloers op hem, maar zou willen dat ik dat kon'

Volgens Ajax vormt het bronzen beeld ‘een blijvende herinnering aan de visie van Cruijff, zijn toewijding en zijn immense bijdrage aan het voetbal, zowel als speler en als trainer’. Het beeld is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Johan Cruijff ArenA, Ajax en de familie Cruijff. Het is gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Street Art Frankey.

Op de 78ste geboortedag van Johan Cruijff is vrijdag om precies 14:14 uur een nieuw beeld van de Ajax-legende onthuld ♥️#vooraltijdnr14 — AFC Ajax (@AFCAjax) April 25, 2025 April 25, 1947. A legend was born 🌟 #vooraltijdnr14 — AFC Ajax (@AFCAjax) April 25, 2025

