Ajax denkt aan terugkeer clubicoon: 'We staan in goed contact'

Ajax staat open voor een terugkeer van Simon Tahamata bij de club. Volgens directeur voetbalzaken Marijn Beuker is er goed contact met de oud-voetballer, die verdeeld over twee periodes in totaal zo'n vijftien jaar werkzaam was als techniektrainer in de jeugdopleiding.

Na het beëindigen van zijn spelersloopbaan was Tahamata tussen 2004 en 2009 en daarna van 2014 tot 2024 als techniektrainer actief in de jeugdopleiding van Ajax. Hij vertrok plotseling in maart 2024. Tahamata zette sinds zijn vertrek een voetbalschool in de Duitse hoofdstad Berlijn op. Hij uitte zich meermaals kritisch op de manier waarop Ajax met zijn clubiconen omgaat. Tot op heden liet Tahamata in het midden waarom hij niet meer in Amsterdam werkzaam is, al lijkt daar mogelijk op korte termijn verandering in te gaan komen. “Ik zal binnenkort spreken en ik zal altijd voor mijn rechten opkomen”, kondigde het clubicoon eerder deze week aan.

Artikel gaat verder onder video

Bij Goedemorgen Eredivisie wordt Beuker gevraagd naar de situatie. “Ik heb heel kort met Simon samengewerkt. Toen ik kwam, kondigde hij snel zijn vertrek naar Duitsland aan. Met hem werken was heel prettig. Het is een energieke man”, zegt de directeur. “Met Simon zijn we goed in contact. Een terugkeer is iets om naar te kijken. Wat wil hij, wat willen wij en wat past? Laten we het daar eerst met hem over hebben. Ik vind het een fantastische trainer voor de jeugd en we staan altijd open voor een terugkeer. Maar dat is niet eenvoudig.”

LEES OOK: Ajax reageert op mogelijke terugkeer van Christian Eriksen

Hans Kraay junior, ook aanwezig bij het praatprogramma, is nog niet tevreden. Hij wil van Beuker horen dat hij z’n best gaat doen om een terugkeer te verwezenlijken. Beuker reageert lachend: “Ik ga mijn best doen.”

