Clubicoon Tahamata hint op aanstaande onthulling over Ajax

Simon Tahamata zal binnenkort zijn verhaal doen, zeer waarschijnlijk over zijn vertrek bij Ajax. De voormalig buitenspeler kondigt dat aan op Instagram, nadat hij een jaar geleden plotseling was vertrokken uit Amsterdam.

In maart 2024 ging Tahamata ineens weg bij Ajax, nadat hij jaren in de jeugdopleiding had gewerkt. In april gaf de oud-aanvaller, die 149 duels in de Amsterdamse hoofdmacht speelde, al aan niet te spreken te zijn over de handelwijze van de club. Hij stelde onder meer dat Ajax op die manier ‘geen iconen meer over zou houden’. In november stelde hij nog altijd niet over zijn vertrek heen te zijn.

Dat lijkt Tahamata een jaar na zijn vertrek nog steeds niet te zijn, zo valt op te maken uit zijn Story op Instagram. Daarin reageert hij op een post van Ahmed Naser, de eigenaar van ONA Marketing Sports. “Ik zal binnenkort spreken en ik zal altijd voor mijn rechten opkomen”, kondigt het clubicoon aan.

In de post van Naser spreekt hij zijn steun uit voor Tahamata. “De beste persoon in mijn voetballeven”, schrijft de oud-voetballer. “De meest professionele, meest respectvolle… Ik zal voor je rechten blijven vechten… Simon, de grote legende, we staan allemaal achter je. Wat een legende als jij is overkomen is ongelooflijk.”

