Brian Brobbey spreekt zich uit over toekomst bij Ajax

weet nog niet of hij ook komend seizoen bij Ajax speelt. In gesprek met De Telegraaf geeft de bonkige spits aan wel open te staan voor een transfer, maar dan moet wel alles kloppen.

Brobbey vertrok in de zomer van 2021 transfervrij bij Ajax om zijn geluk te beproeven bij RB Leipzig. Bij de Duitse topclub wat hij niet uit de verf en speelde hij slechts 146 minuten verdeeld over tien wedstrijden. In januari 2022 keerde Brobbey op huurbasis terug bij Ajax en was hij in elf Eredivisie-wedstrijden goed voor zeven treffers en één assist.

Ajax besloot om het jeugdproduct uiteindelijk voor een bedrag 16,35 miljoen euro, dat via variabelen op kon lopen tot 19,35 miljoen euro. In zijn eerste volledige seizoen in de Johan Cruijff ArenA was de aanvaller goed voor veertien doelpunten en vier assists 45 wedstrijden. Afgelopen seizoen deed Brobbey daar, ondanks het ronduit slechte jaar van Ajax, nog een schepje bovenop: 22 doelpunten en tien assists in 43 wedstrijden.

In de huidige voetbaljaargang verloopt het allemaal wat minder bij Brobbey. De 1,82 meter lange Nederlander met Ghanese roots staat na 38 wedstrijden op zeven treffers en vijf assists. Toch heeft de spits over belangstelling niet te klagen. In de voorbije transferperiodes werd Brobbey al meermaals gelinkt aan West Ham United en de interesse van de Engelse club is er nog altijd. Zo wist The Sun te melden dat Ajax de vraagprijs heeft verlaagd nar 25 miljoen euro, mede door de financiële situatie. Door deze prijsdaling zijn The Hammers nog altijd in de race om een handtekening.

Brobbey sprak met mede-internationals over buitenlandse avonturen

Afgelopen interlandperiode heeft Brobbey bij het Nederlands elftal met zijn collega-internationals gesproken over de buitenlandse avonturen. "Of het bij mij jeukt om komende zomer weer een transfer te maken? Als alles klopt", vertelt Brobbey tegenover De Telegraaf. "Het moet een goede club zijn met een duidelijk plan in een mooie competitie."

Brobbey beschikt bij Ajax nog over een contract tot medio 2027. Als het aan de spits ligt, dan verdient de club goed aan hem. "En ik wil absoluut dat Ajax een mooie transfersom aan me overhoudt. Wat ik waard ben? Dat moet je aan Alex Kroes vragen. Wat vind jij me waard dan? Dertig miljoen euro? Oké, als jij zegt ’dertig miljoen’, dan is het dertig miljoen", besluit Brobbey. De Estimated Transfer Value (ETV) van de 23-jarige Oranje-international wordt geschat op 33,4 miljoen euro.

