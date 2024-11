Afscheid raakt Ajax-icoon nog steeds: 'We moesten allemaal vertrekken, terwijl we het dna van Ajax zijn'

Ruim een half jaar na zijn vertrek bij Ajax wordt Simon Tahamata nog altijd geraakt als zijn afscheid van de club ter sprake komt. Tegenover het Algemeen Dagblad sluit het inmiddels 68-jarige clubicoon van de Amsterdammers een toekomstige terugkeer op De Toekomst niet op voorhand uit.

Tahamata kwam als speler tussen 1976 en 1980 uit voor Ajax en speelde in die periode 149 wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor zeventien doelpunten en 33 assists. Met de club legde de buitenspeler van Molukse afkomst driemaal beslag op de landstitel en won hij eenmaal de KNVB Beker. Na zijn vertrek speelde hij jarenlang in België én kwam Tahamata drie jaar uit voor Feyenoord, maar in 2004 keerde hij als techniektrainer terug bij Ajax. Die functie zou hij, onderbroken door een vijfjarig avontuur in de jeugdopleiding van Al-Ahli, tot februari 2024 bekleden.

Het vertrek van Tahamata werd ingeluid door een besluit van de directie, die het aantal werkuren van de techniektrainer plots halveerde. "Ik liep daar zes dagen in de week rond, had alleen dinsdag opadag. Ik kon niet opeens 20 uur uitsmeren over hetzelfde aantal dagen", zegt Tahamata. Hoewel hij naar eigen zeggen geen wrok koestert richting de club, steekt het Tahamata nog steeds: "John Heitinga, Gerald Vanenburg en ik, we moesten allemaal vertrekken. Terwijl we het dna van Ajax zijn." Het 'boek-Ajax' is wat de techniektrainer betreft echter nog niet helemaal gesloten: "Ik heb nog contact met technisch directeur Alex Kroes."

Tahamata nam in februari van dit jaar emotioneel afscheid op De Toekomst én in de Johan Cruijff ArenA. Inmiddels is hij werkzaam in Berlijn, waar hij een maand na zijn vertrek bij Ajax aan de slag ging bij een nieuw opgezette voetbalschool waar ongeveer zeventig kinderen techniektraining krijgen. Zondag keert hij voor even terug in het stadion van zijn oude liefde, als hij het met het Legends-elftal van de club opneemt tegen dat van Real Madrid.

