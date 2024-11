Ajax kondigt groot nieuws aan, fans reageren dolenthousiast: ‘Hier zaten we op te wachten!’

Ajax-supporters leven na de recente prestaties ongetwijfeld met een goed gevoel toe naar het laatste blok van de eerste seizoenshelft, maar deze zondag staat er eerst een ander hoogtepunt op het programma. De Amsterdammers vieren volgend jaar maart hun 125e verjaardag en in het kader daarvan spelen de Ajax Legends een galawedstrijd tegen de Real Madrid Legends. De selectie van Ajax puilde al uit van de grote namen, maar nu heeft de club ook de aanwezigheid van Clarence Seedorf aangekondigd.

De voormalig middenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan keerde eerder dit kalenderjaar al terug in het wit-rood-wit voor de ontmoeting tussen de Ajax Legends en de BIF All Stars. Die werd georganiseerd vanuit de Black Impact Foundation (VIF), die de een wereldwijde gemeenschap van voormalige voetbaliconen vertegenwoordigt die samenkomen met hetzelfde doel: mensen verenigen, verbinden en inspireren. Op zondag 17 november is Seedorf dus opnieuw in het Ajax-shirt te bewonderen. De meervoudig winnaar van de Champions League behoorde in eerste instantie niet tot de selectie van Louis van Gaal, Sjaak Swart en Danny Blind, maar zijn aanwezigheid wordt vrijdag op grootse wijze aangekondigd.

LEES OOK: Clarence Seedorf doet boekje open over bekering tot de Islam: 'Dat was een van de redenen'

Mister Champions League

Seedorf, geboren op 1 april 1976, beleefde vele successen als speler van Ajax. Hij won in dienst van de Amsterdammers onder meer de Champions League. Seedorf verruilde Ajax in de zomer van 1995, na de Europese triomf, voor Sampdoria. Een jaar later verkaste hij naar Real Madrid. Met de Spaanse grootmacht won hij in het seizoen 1997/98 opnieuw de cup met de grote oren en werd hij één keer kampioen van Spanje. Na 159 wedstrijden voor Real Madrid trok Seedorf in de zomer van 2002 het shirt van Internazionale aan, alvorens twee jaar later de piktante overstap te maken naar stadgenoot AC Milan. Voor die club speelde Seedorf liefst 432 wedstrijden, goed voor 62 doelpunten en 69 assists. Hij legde met AC Milan twee keer beslag op de eindzege van de Champions League.

Nu wacht Seedorf met de Ajax Legends dus een ontmoeting met de Real Madrid Legends. De staf van de Amsterdammers bestaat uit Van Gaal, Swart en Blind, die met onder meer Edwin van der Sar, Cristian Chivu, Frank de Boer, Ronald de Boer, Rafael van der Vaart, Jari Litmanen, Patrick Kluivert en nu ook Seedorf een sterke selectie tot hun beschikking hebben. Bij Real Madrid maken grote namen zoals Iker Casillas, Raúl Bravo, Fernando Morientes en Fabio Cannavaro hun opwachting. De wedstrijd tussen de Ajax Legends en de Real Madrid Legends wordt afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA én is uitverkocht. Supporters kijken er reikhalzend naar uit, zeker nu Seedorf van de partij is. “Ondergewaardeerd in Nederland, maar wat een legende”, “exact de persoon die we nog misten” en “hier zaten we op te wachten!” leest het onder meer op X.

That 10/10 we all need for the Gala Match... pic.twitter.com/DZ85s7ODmU — AFC Ajax (@AFCAjax) November 15, 2024

