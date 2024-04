Seedorf haalt wereldsterren naar Amsterdam: achter één grote naam staat nog een vraagteken

Het zijn drukke tijden voor de Ajax Legends. Nog geen maand geleden stonden ze op een uitverkocht Anfield tegenover de Liverpool Legends en op zaterdag 20 april staat in het Olympisch Stadion in Amsterdam de ontmoeting met de BIF All Stars op het programma. BIF All Stars is een nieuw collectief bestaande uit grote voetbalnamen van Afrikaanse afkomst en daarbuiten, waaronder Clarence Seedorf, Didier Drogba en Dida.

“Van opwindende doelpunten tot in de puntjes gecontroleerde manoeuvres: toeschouwers staat een avond vol ongeëvenaard voetbalmeesterschap te wachten”, zo klinkt het. Voetbal is echter niet het thema dat op zaterdag 20 april centraal zal staan in het Olympisch Stadion. “The Ultimate Match To Unite is meer dan een spannende wedstrijd. Georganiseerd onder de vlag van het Play To Unite-initiatief van de Black Impact Foundation (BIF) is deze samenkomst van twee legendarische teams het ultieme vertoon van eenheid, sportiviteit en kameraadschap. Het Amsterdamse Olympisch Stadion, met al zijn sportgeschiedenis en grandeur, is het perfecte decor voor deze bijzonder gebeurtenis.”

Aan de oud-voetballers die uitgenodigd én van de partij zijn zal het niet liggen. Zo treden de BIF All Stars aan met namen als Claude Makélélé, Seedorf, Dida en Drogba. Seedorf liet onlangs in gesprek met AT5 al weten reikhalzend uit te kijken naar de wedstrijd in het Olympisch Stadion. “We willen zorgen dat mensen zich focussen op hoe ze met elkaar omgaan. Wat is er nou beter dan een wedstrijd die mensen bij elkaar kan brengen? Wat er dan op de tribune gebeurt, zijn dit soort gesprekken. Dan pakken mensen een biertje erbij en dan gaan ze met elkaar praten. Want we zijn hier voor hetzelfde doel, namelijk genieten van de wedstrijd, van spelers die fantastische hoofdstukken hebben geschreven in de voetbalgeschiedenis.”

Ronaldinho

Dida won samen met Seedorf de Champions League, terwijl Drogba Chelsea in 2012 na een knotsgekke finale tegen Bayern München de eindzege van het miljardenbal bezorgde. Seedorf vertelde voor de camera van AT5 dat hij ook nog bezig was met de komst van Ronaldinho. De pingelaar van weleer won met FC Barcelona de Champions League en kroonde zich in 2002 met zijn land Brazilië tot wereldkampioen. “We zijn in gesprek, maar hij heeft een druk schemaatje. Het is dus niet zeker of hij kan. Drogba heeft wel toegezegd, dus hij staat op het lijstje. Jay-Jay Okocha is ook aan het kijken”, zo liet de voormalig Oranje-international weten.

De Ajax Legends hebben eveneens niet de minste namen opgetrommeld. Aron Winter, Jari Litmanen, Wesley Sneijder, Richard Witschge, Maxwell, Frank de Boer en Ronald de Boer zullen allemaal hun opwachting maken. “Dus kom op 20 april naar het Olympisch Stadion voor deze spectaculaire wedstrijd tussen de BIF All Stars en Ajax Legends, waarin eenheid, diversiteit en de verenigde kracht van voetbal centraal staan. Een wedstrijd die je moet zien om te geloven”, zo klinkt het veelbelovend.

