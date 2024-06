‘Champions League-finalist laat oog vallen op Schouten, die alleen mag vertrekken bij forse transfersom’

Borussia Dortmund heeft zijn oog laten vallen op PSV-middenvelder , meldt het Eindhovens Dagblad. De Duitse Champions League-finalist zou concreet in de markt zijn voor de 27-jarige Oranje-international, terwijl Juventus mogelijk later in de transferzomer werk zal gaan maken van de middenvelder. Schouten wil PSV echter alleen verlaten bij ‘een absoluut topaanbod’.

Dat Borussia Dortmund interesse heeft in Schouten is overigens niet nieuw. Rondom de Champions League-wedstrijden van PSV tegen Die Borussen viel de naam van de PSV-middenvelder ook al nadrukkelijk bij de Duitsers. Daarnaast is het volgens het Eindhovens Dagblad mogelijk dat Juventus in een later stadium zich ook zal melden voor Schouten.

Artikel gaat verder onder video

PSV hoeft vooralsnog niet te vrezen dat de controlerende middenvelder vertrekt uit Eindhoven. Schouten wil de landskampioen alleen verlaten als er ‘een absoluut topaanbod’ langskomt. Bovendien heeft de Oranje-international nog een contract tot medio 2028 bij PSV, dat hem afgelopen zomer voor een bedrag van ongeveer twaalf miljoen euro overnam van het Italiaanse Bologna.