Man met 90 wedstrijden in Ajax 1 naar voren geschoven als opvolger Alex Kroes

Een deel van de supporters van Ajax hoopt dat hun club Clarence Seedorf aanstelt als opvolger van algemeen directeur Alex Kroes. De gisteren (maandag) 48 jaar geworden oud-middenvelder is momenteel commissaris bij de KNVB en kwam in zijn loopbaan als speler tot 90 wedstrijden in het eerste elftal van de Amsterdammers.

Dinsdagochtend werd bekend dat Kroes, amper twee weken na zijn indiensttreding, door de RvC van Ajax is geschorst op verdenking van handel met voorwetenschap. De club stuurt bovendien aan op een permanente beëindiging van de samenwerking. De pas aangetreden algemeen directeur heeft inmiddels aangekondigd zich hier niet bij neer te leggen en zelfstandig naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te stappen.

Op X wordt echter al druk gespeculeerd over wie de positie van Kroes moet gaan overnemen. Het account Klerry Hunstra, voorheen actief onder de naam Hamstelaar, vraagt andere twitteraars wie bij hen favoriet is en geeft zelf een voorzet: Robert Eenhoorn. De voormalig tophonkballer treedt komende zomer na tien jaar terug als algemeen directeur van AZ en zou dus benaderd kunnen worden.

In de reacties komen een hoop verschillende namen voorbij. Zo wordt commercieel directeur Menno Geelen door sommigen naar voren geschoven, terwijl ook de naam van voormalig Ajax-speler (en tegenwoordig ondernemer) Demy de Zeeuw meermaals valt. Anderen denken dat de tijd rijp is dat Seedorf, al dan niet in combinatie met Patrick Kluivert (die maandagavond in de Ziggo-talkshow Rondo opvallend genoeg een open sollicitatie naar een functie bij Ajax plaatste), terugkeert bij de club waar hij zijn spelersloopbaan in de jaren '90 van de vorige eeuw begon.

Alex Kroes wordt niet alleen geschorst door Ajax, maar moet ook vrezen voor strafrechtelijke vervolging.